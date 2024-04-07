В Екатеринбурге фура перегородила дорогу

В Екатеринбурге на Уралмаше фура врезалась в забор и перегородила дорогу. Из-за этого водителям приходится ехать по газону и тротуару. Об этом сообщили очевидцы.
«На Уралмаше длинная фура врезалась в забор и перегородила дорогу. Авария случилась на Кировградской улице, недалеко от Парка Победы», — передает E1.RU.
Водители объезжают препятствие по газону и тротуару, на котором ходят пешеходы, сказано в тексте. Однако есть и те, которые выбирают путь сложнее: возвращаются задним ходом.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!