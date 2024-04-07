07 апреля 2024
06 апреля 2024

В Екатеринбурге фура перегородила дорогу

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Фура врезалась в забор на Уралмаше (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше фура врезалась в забор и перегородила дорогу. Из-за этого водителям приходится ехать по газону и тротуару. Об этом сообщили очевидцы.

«На Уралмаше длинная фура врезалась в забор и перегородила дорогу. Авария случилась на Кировградской улице, недалеко от Парка Победы», — передает E1.RU.

Водители объезжают препятствие по газону и тротуару, на котором ходят пешеходы, сказано в тексте. Однако есть и те, которые выбирают путь сложнее: возвращаются задним ходом.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на Уралмаше фура врезалась в забор и перегородила дорогу. Из-за этого водителям приходится ехать по газону и тротуару. Об этом сообщили очевидцы. «На Уралмаше длинная фура врезалась в забор и перегородила дорогу. Авария случилась на Кировградской улице, недалеко от Парка Победы», — передает E1.RU. Водители объезжают препятствие по газону и тротуару, на котором ходят пешеходы, сказано в тексте. Однако есть и те, которые выбирают путь сложнее: возвращаются задним ходом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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