Трамп расстроился, что в США мало мигрантов из «хороших» стран

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
По мнению Трампа, к «хорошим» странам относятся Дания, Швейцария и Норвегия Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп объяснил свое резкое заявление насчет происхождения мигрантов. Он расстроился, что в Штаты не приезжают граждане тех стран, которые бывший лидер назвал «хорошими».

«Когда я спросил, знаете, почему мы не можем позволить людям приезжать из хороших стран, я пытался быть вежливым», — передает The New York Times слова Трампа. По его словам, к подобной категории стран относятся Норвегия, Дания и Швейцария. Также экс-президент Штатов добавил, что в страну приезжают мигранты из «просто невероятных мест и стран, которые представляют собой катастрофу».

В выступлении в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании Трамп рассказал о своем высказывании из 2018 года. В тот момент он в негативном ключе выразился о Гаити и странах Африки, из которых в США пребывают мигранты. Бывший президент Штатов назвал эти государства «дырами».

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Экс-президент США Дональд Трамп объяснил свое резкое заявление насчет происхождения мигрантов. Он расстроился, что в Штаты не приезжают граждане тех стран, которые бывший лидер назвал «хорошими». «Когда я спросил, знаете, почему мы не можем позволить людям приезжать из хороших стран, я пытался быть вежливым», — передает The New York Times слова Трампа. По его словам, к подобной категории стран относятся Норвегия, Дания и Швейцария. Также экс-президент Штатов добавил, что в страну приезжают мигранты из «просто невероятных мест и стран, которые представляют собой катастрофу». В выступлении в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании Трамп рассказал о своем высказывании из 2018 года. В тот момент он в негативном ключе выразился о Гаити и странах Африки, из которых в США пребывают мигранты. Бывший президент Штатов назвал эти государства «дырами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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