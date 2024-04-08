Трамп расстроился, что в США мало мигрантов из «хороших» стран

08 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

По мнению Трампа, к «хорошим» странам относятся Дания, Швейцария и Норвегия Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Экс-президент США Дональд Трамп объяснил свое резкое заявление насчет происхождения мигрантов. Он расстроился, что в Штаты не приезжают граждане тех стран, которые бывший лидер назвал «хорошими». «Когда я спросил, знаете, почему мы не можем позволить людям приезжать из хороших стран, я пытался быть вежливым», — передает The New York Times слова Трампа. По его словам, к подобной категории стран относятся Норвегия, Дания и Швейцария. Также экс-президент Штатов добавил, что в страну приезжают мигранты из «просто невероятных мест и стран, которые представляют собой катастрофу». В выступлении в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании Трамп рассказал о своем высказывании из 2018 года. В тот момент он в негативном ключе выразился о Гаити и странах Африки, из которых в США пребывают мигранты. Бывший президент Штатов назвал эти государства «дырами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп объяснил свое резкое заявление насчет происхождения мигрантов. Он расстроился, что в Штаты не приезжают граждане тех стран, которые бывший лидер назвал «хорошими». «Когда я спросил, знаете, почему мы не можем позволить людям приезжать из хороших стран, я пытался быть вежливым», — передает The New York Times слова Трампа. По его словам, к подобной категории стран относятся Норвегия, Дания и Швейцария. Также экс-президент Штатов добавил, что в страну приезжают мигранты из «просто невероятных мест и стран, которые представляют собой катастрофу». В выступлении в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании Трамп рассказал о своем высказывании из 2018 года. В тот момент он в негативном ключе выразился о Гаити и странах Африки, из которых в США пребывают мигранты. Бывший президент Штатов назвал эти государства «дырами».