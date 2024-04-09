Баста поблагодарил тюменцев за концерт. Видео

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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
Тюменец сделал предложение руки и сердца на концертной сцене Басты Фото:

Певец Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим. URA.RU) благодарил тюменев, пришедших на его концерт. Он опубликовал кадры с самыми яркими моментами выступления.

«Тюмень, спасибо», — написал исполнитель под видео. Сообщение находится в его telegram-канале.

Там показаны и очереди на концерт, и наполнение зала, и даже кусочек песни. Ярчайшим моментом видео стало предложение руки и сердца, которое тюменец сделал прямо на сцене.

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Певец Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим. URA.RU) благодарил тюменев, пришедших на его концерт. Он опубликовал кадры с самыми яркими моментами выступления. «Тюмень, спасибо», — написал исполнитель под видео. Сообщение находится в его telegram-канале. Там показаны и очереди на концерт, и наполнение зала, и даже кусочек песни. Ярчайшим моментом видео стало предложение руки и сердца, которое тюменец сделал прямо на сцене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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