Общество Баста поблагодарил тюменцев за концерт. Видео 09 апреля 2024 в 06:55 Размер текста - 17 + Тюменец сделал предложение руки и сердца на концертной сцене Басты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим. URA.RU) благодарил тюменев, пришедших на его концерт. Он опубликовал кадры с самыми яркими моментами выступления. «Тюмень, спасибо», — написал исполнитель под видео. Сообщение находится в его telegram-канале. Там показаны и очереди на концерт, и наполнение зала, и даже кусочек песни. Ярчайшим моментом видео стало предложение руки и сердца, которое тюменец сделал прямо на сцене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певец Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим. URA.RU) благодарил тюменев, пришедших на его концерт. Он опубликовал кадры с самыми яркими моментами выступления. «Тюмень, спасибо», — написал исполнитель под видео. Сообщение находится в его telegram-канале. Там показаны и очереди на концерт, и наполнение зала, и даже кусочек песни. Ярчайшим моментом видео стало предложение руки и сердца, которое тюменец сделал прямо на сцене. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям