Тюменец сделал предложение руки и сердца на концертной сцене Басты
Певец Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим. URA.RU) благодарил тюменев, пришедших на его концерт. Он опубликовал кадры с самыми яркими моментами выступления.
«Тюмень, спасибо», — написал исполнитель под видео. Сообщение находится в его telegram-канале.
Там показаны и очереди на концерт, и наполнение зала, и даже кусочек песни. Ярчайшим моментом видео стало предложение руки и сердца, которое тюменец сделал прямо на сцене.
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