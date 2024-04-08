Мэр Березников нашел недочеты в работе местной власти и решил ее изменить

Мэр Березников Казаченко решил сделать власть более отзывчивой и эффективной

09 апреля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Алексей Казаченко признал, что 2023 год выдался для него непростым Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Березниковского городского округа (Пермский край) Алексей Казаченко решил сделать местную власть более отзывчивой и эффективной. Об этом говорится в отчете о работе чиновника за 2023 год. Документ опубликован на сайте окружной администрации. Подводя итоги своей работы за год, Казаченко отметил, что он «был непростым». «2023 год был непростым. Вместе с тем, городское хозяйство, социальная и инженерная инфраструктура получили новое развитие. Благоустроены парки, дворы, школы и детские сады, объекты здравоохранения, появились новые объекты спорта, культуры, образования. Удалось привлечь значительные объемы финансирования для дальнейшего развития муниципалитета. При этом важной задачей является изменение качества власти. Необходимо сделать ее более отзывчивой и эффективной», — подытожил Казаченко. За счет чего именно мэр намерен улучшить работу власти, в отчете не уточняется. Как следует из опубликованного документа, за минувший год в Березниках выросла зарплата педагогов, а в школы удалось привлечь 5 учителей. Новыми кадрами «остродефицитных специальностей» пополнились и местные медицинские учреждения: в 2023 год привлечено 15 врачей (в 2022 году — 7), отчитался Казаченко. Кроме того, муниципалитет показал рекордные результаты по объемам построенного жилья: в прошлом году в эксплуатацию сдано 135 тысяч кв метров. Это максимальный показатель за последние 30 лет, уточняется на сайте мэрии. Казаченко возглавил администрацию Березниковского округа в феврале 2023 года. До этого руководил краевым учреждением «Центр организации закупок». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Березниковского городского округа (Пермский край) Алексей Казаченко решил сделать местную власть более отзывчивой и эффективной. Об этом говорится в отчете о работе чиновника за 2023 год. Документ опубликован на сайте окружной администрации. Подводя итоги своей работы за год, Казаченко отметил, что он «был непростым». «2023 год был непростым. Вместе с тем, городское хозяйство, социальная и инженерная инфраструктура получили новое развитие. Благоустроены парки, дворы, школы и детские сады, объекты здравоохранения, появились новые объекты спорта, культуры, образования. Удалось привлечь значительные объемы финансирования для дальнейшего развития муниципалитета. При этом важной задачей является изменение качества власти. Необходимо сделать ее более отзывчивой и эффективной», — подытожил Казаченко. За счет чего именно мэр намерен улучшить работу власти, в отчете не уточняется. Как следует из опубликованного документа, за минувший год в Березниках выросла зарплата педагогов, а в школы удалось привлечь 5 учителей. Новыми кадрами «остродефицитных специальностей» пополнились и местные медицинские учреждения: в 2023 год привлечено 15 врачей (в 2022 году — 7), отчитался Казаченко. Кроме того, муниципалитет показал рекордные результаты по объемам построенного жилья: в прошлом году в эксплуатацию сдано 135 тысяч кв метров. Это максимальный показатель за последние 30 лет, уточняется на сайте мэрии. Казаченко возглавил администрацию Березниковского округа в феврале 2023 года. До этого руководил краевым учреждением «Центр организации закупок».