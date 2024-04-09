ФСБ: украинские боевики готовят варварские преступления в России

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бортников александр,  stock
Бортников заявил, что ВСУ готовятся нанести ущерб некоторым объектам в России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия готовит преступления против элементов российской топливно-энергетической инфраструктуры и предприятий оборонной промышленности. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова.

«Противник активизировал действия, чтобы нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры», — передает телеканал «Звезда» слова Бортникова. Он добавил, что также ущерб может быть нанесен объектам системы жизнеобеспечения и предприятиям оборонной промышленности.

Директор ФСБ добавил, что силовые структуры и местные власти предпринимают меры по усилению безопасности объектов. Они задействованы в снабжении новых российских регионов.

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Украинская армия готовит преступления против элементов российской топливно-энергетической инфраструктуры и предприятий оборонной промышленности. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова. «Противник активизировал действия, чтобы нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры», — передает телеканал «Звезда» слова Бортникова. Он добавил, что также ущерб может быть нанесен объектам системы жизнеобеспечения и предприятиям оборонной промышленности. Директор ФСБ добавил, что силовые структуры и местные власти предпринимают меры по усилению безопасности объектов. Они задействованы в снабжении новых российских регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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