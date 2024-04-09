В мире Украина ФСБ: украинские боевики готовят варварские преступления в России 09 апреля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 + Бортников заявил, что ВСУ готовятся нанести ущерб некоторым объектам в России Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия готовит преступления против элементов российской топливно-энергетической инфраструктуры и предприятий оборонной промышленности. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова. «Противник активизировал действия, чтобы нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры», — передает телеканал «Звезда» слова Бортникова. Он добавил, что также ущерб может быть нанесен объектам системы жизнеобеспечения и предприятиям оборонной промышленности. Директор ФСБ добавил, что силовые структуры и местные власти предпринимают меры по усилению безопасности объектов. Они задействованы в снабжении новых российских регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинская армия готовит преступления против элементов российской топливно-энергетической инфраструктуры и предприятий оборонной промышленности. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова. «Противник активизировал действия, чтобы нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры», — передает телеканал «Звезда» слова Бортникова. Он добавил, что также ущерб может быть нанесен объектам системы жизнеобеспечения и предприятиям оборонной промышленности. Директор ФСБ добавил, что силовые структуры и местные власти предпринимают меры по усилению безопасности объектов. Они задействованы в снабжении новых российских регионов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям