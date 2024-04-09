ФСБ: украинские боевики готовят варварские преступления в России

Украинская армия готовит преступления против элементов российской топливно-энергетической инфраструктуры и предприятий оборонной промышленности. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова.
«Противник активизировал действия, чтобы нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры», — передает телеканал «Звезда» слова Бортникова. Он добавил, что также ущерб может быть нанесен объектам системы жизнеобеспечения и предприятиям оборонной промышленности.
Директор ФСБ добавил, что силовые структуры и местные власти предпринимают меры по усилению безопасности объектов. Они задействованы в снабжении новых российских регионов.
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