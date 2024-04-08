08 апреля 2024

Власти ХМАО обозначили планы по капремонту домов в 2024 году

В ХМАО в 2024 году отремонтируют 415 многоквартирных дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, жилье, новостройка
В ХМАО в 2024 году отремонтируют 415 многоквартирников Фото:

В ХМАО в 2024 году отремонтируют 415 многоквартирных дома. Об этом сообщает департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства округа в своем telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

«В 415 домах Югры проведут капитальный ремонт в 2024 году. Благодаря капитальному ремонту многоквартирных домов в 2024 году в автономном округе улучшат условия проживания более 92 тысяч жителей региона», — сообщает tg-канал.

С начала года план по капремонту в Югре выполнен на 13,5% — это 56 многоквартирников. Самые высокие показатели по выполнению краткосрочного плана по капремонту на 2023—2025 год у Покачей, Лангепаса, а также Белоярского, Октябрьского и Нефтеюганского районов.

Ранее власти ХМАО рассказали, какие трассы отремонтируют в 2024 году. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние будет приведено более 50 километров автодорог.

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В ХМАО в 2024 году отремонтируют 415 многоквартирных дома. Об этом сообщает департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства округа в своем telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «В 415 домах Югры проведут капитальный ремонт в 2024 году. Благодаря капитальному ремонту многоквартирных домов в 2024 году в автономном округе улучшат условия проживания более 92 тысяч жителей региона», — сообщает tg-канал. С начала года план по капремонту в Югре выполнен на 13,5% — это 56 многоквартирников. Самые высокие показатели по выполнению краткосрочного плана по капремонту на 2023—2025 год у Покачей, Лангепаса, а также Белоярского, Октябрьского и Нефтеюганского районов. Ранее власти ХМАО рассказали, какие трассы отремонтируют в 2024 году. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние будет приведено более 50 километров автодорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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