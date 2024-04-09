Пермяка осудили за фейк о подготовке теракта

Жителя Пермского края осудили за ложное сообщение о теракте на объекте транспорта. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено следственным отделом регионального управления ФСБ.
«Установлен житель Пермского края, направивший в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Чусовской“ ложное сообщение о минировании объекта транспорта. Следственным отделом УФСБ России по региону в отношении автора сообщения возбуждено уголовное дело, ему было предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния. Суд признал пермяка виновным», — сообщила пресс служба УФСБ Пермского края.
Приговор мужчине вынес Чусовской городской суд Пермского края. Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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Жителя Пермского края осудили за ложное сообщение о теракте на объекте транспорта. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено следственным отделом регионального управления ФСБ. «Установлен житель Пермского края, направивший в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Чусовской“ ложное сообщение о минировании объекта транспорта. Следственным отделом УФСБ России по региону в отношении автора сообщения возбуждено уголовное дело, ему было предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния. Суд признал пермяка виновным», — сообщила пресс служба УФСБ Пермского края. Приговор мужчине вынес Чусовской городской суд Пермского края. Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.