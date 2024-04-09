Пермяка осудили за фейк о подготовке теракта

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День Победы. Челябинск, фсб, празднование 9 мая
Уголовное дело было возбуждено и расследовалось сотрудниками УФСБ Фото:

Жителя Пермского края осудили за ложное сообщение о теракте на объекте транспорта. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено следственным отделом регионального управления ФСБ.

«Установлен житель Пермского края, направивший в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Чусовской“ ложное сообщение о минировании объекта транспорта. Следственным отделом УФСБ России по региону в отношении автора сообщения возбуждено уголовное дело, ему было предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния. Суд признал пермяка виновным», — сообщила пресс служба УФСБ Пермского края.

Приговор мужчине вынес Чусовской городской суд Пермского края. Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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Жителя Пермского края осудили за ложное сообщение о теракте на объекте транспорта. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено следственным отделом регионального управления ФСБ. «Установлен житель Пермского края, направивший в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Чусовской“ ложное сообщение о минировании объекта транспорта. Следственным отделом УФСБ России по региону в отношении автора сообщения возбуждено уголовное дело, ему было предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния. Суд признал пермяка виновным», — сообщила пресс служба УФСБ Пермского края. Приговор мужчине вынес Чусовской городской суд Пермского края. Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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