Пермяки пробегут сотни метров ради тяжелобольных детей

В Перми во время забега соберут деньги для тяжелобольных детей

10 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Все вырученные от забега деньги пойдут на помощь подопечным благотворительных организаций Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми 29 мая состоится забег на набережной Камы в поддержку тяжелобольных детей. Ежегодное спортивно-массовое мероприятие проводят фонд помощи детям «Берегиня» и благотворительная организация «Солнечный круг». Все средства, вырученные от его проведения, пойдут в помощь подопечным благотворительных организаций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда «Берегиня». «Забег „На одном дыхании“ пройдет в Перми уже в восьмой раз. Абсолютно все собранные средства ежегодно направляются в помощь детям — подопечным организаторов», — рассказали в фонде. Участникам на выбор предлагается две дистанции: 1650 и 5000 метров. Также состоится фан-забег в забавных костюмах на 250 метров. В забеге смогут принять участие и корпоративные команды. Помимо этого возможно удаленное участие в забеге: присоединиться к мероприятию и преодолеть выбранную дистанцию можно в любом удобном месте, поясняют организаторы. Все участники забега получат памятные медали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми 29 мая состоится забег на набережной Камы в поддержку тяжелобольных детей. Ежегодное спортивно-массовое мероприятие проводят фонд помощи детям «Берегиня» и благотворительная организация «Солнечный круг». Все средства, вырученные от его проведения, пойдут в помощь подопечным благотворительных организаций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда «Берегиня». «Забег „На одном дыхании“ пройдет в Перми уже в восьмой раз. Абсолютно все собранные средства ежегодно направляются в помощь детям — подопечным организаторов», — рассказали в фонде. Участникам на выбор предлагается две дистанции: 1650 и 5000 метров. Также состоится фан-забег в забавных костюмах на 250 метров. В забеге смогут принять участие и корпоративные команды. Помимо этого возможно удаленное участие в забеге: присоединиться к мероприятию и преодолеть выбранную дистанцию можно в любом удобном месте, поясняют организаторы. Все участники забега получат памятные медали.