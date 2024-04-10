«Перенарезка» округов перед выборами в гордуму поссорила два района Челябинска

10 апреля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

В Калининском районе считают несправедливой новую выборную схему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске отменяют реформу МСУ Обновленная конфигурация округов перед возвращением прямых выборов в гордуму Челябинска создала напряжение между элитами Калининского и Тракторозаводского районов. «Калининцы» считают ее ущемлением своих интересов и указывают на объективные проблемы, которые она вызовет уже в ближайшем будущем, указывает источник URA.RU в политических кругах. «Сама по себе передача одного из пяти ранее отведенных калинцам округов их возмутила: в их районе живет более 150 тысяч избирателей, а в Тракторозаводском — 130 тысяч. Спрашивается, почему при такой разнице в обоих районах стало по четыре округа? Но и это не все: в отличие от „старого“ Тракторозаводского района в Калининском продолжается активное строительство жилья — и в обозримом будущем этот перекос станет еще более разительным», — замечает инсайдер. Он также добавил, что впоследствии исправить ситуацию будет очень сложно. Для этого придется либо добавлять еще одного депутата в городскую думу, либо опять переконфигурировать схему избирательных округов в столице области. И тот, и другой вариант будут достаточно сложными и болезненными, нежели сохранить более справедливую раскладку накануне возвращения прямых выборов в думу. В Калининском райсовете заявили URA.RU, что пока официальной информации нет, любые комментарии преждевременны. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обновленная конфигурация округов перед возвращением прямых выборов в гордуму Челябинска создала напряжение между элитами Калининского и Тракторозаводского районов. «Калининцы» считают ее ущемлением своих интересов и указывают на объективные проблемы, которые она вызовет уже в ближайшем будущем, указывает источник URA.RU в политических кругах. «Сама по себе передача одного из пяти ранее отведенных калинцам округов их возмутила: в их районе живет более 150 тысяч избирателей, а в Тракторозаводском — 130 тысяч. Спрашивается, почему при такой разнице в обоих районах стало по четыре округа? Но и это не все: в отличие от „старого“ Тракторозаводского района в Калининском продолжается активное строительство жилья — и в обозримом будущем этот перекос станет еще более разительным», — замечает инсайдер. Он также добавил, что впоследствии исправить ситуацию будет очень сложно. Для этого придется либо добавлять еще одного депутата в городскую думу, либо опять переконфигурировать схему избирательных округов в столице области. И тот, и другой вариант будут достаточно сложными и болезненными, нежели сохранить более справедливую раскладку накануне возвращения прямых выборов в думу. В Калининском райсовете заявили URA.RU, что пока официальной информации нет, любые комментарии преждевременны. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.