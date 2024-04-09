09 апреля 2024

Прокуратура ХМАО вмешалась в ЧП с ребенком, который провалился в канализационный люк

В ХМАО ребенок провалился в колодец, который не заметил из-за воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, прокурор, ходатайство, сторона обвинения
Прокуратура проводит проверку по факту падения 11-летнего ребенка в канализационный люк Фото:

Прокуратура ХМАО проводит проверку по информации из СМИ о падении 11-летнего мальчика из Когалыма в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере и соблюдения прав несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Ранее в городских пабликах в соцсети «Вконтакте» появились сообщения о том, что 11-летний ребенок провалился в люк, крышка которого была неплотно закрыта и спрятана под лужей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, она находится на контроле прокуратуры Когалыма.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался историей с ребенком, который выпал из люльки в ХМАО. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура ХМАО проводит проверку по информации из СМИ о падении 11-летнего мальчика из Когалыма в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере и соблюдения прав несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Ранее в городских пабликах в соцсети «Вконтакте» появились сообщения о том, что 11-летний ребенок провалился в люк, крышка которого была неплотно закрыта и спрятана под лужей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, она находится на контроле прокуратуры Когалыма. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался историей с ребенком, который выпал из люльки в ХМАО. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...