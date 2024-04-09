Прокуратура ХМАО вмешалась в ЧП с ребенком, который провалился в канализационный люк

Прокуратура ХМАО проводит проверку по информации из СМИ о падении 11-летнего мальчика из Когалыма в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере и соблюдения прав несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Ранее в городских пабликах в соцсети «Вконтакте» появились сообщения о том, что 11-летний ребенок провалился в люк, крышка которого была неплотно закрыта и спрятана под лужей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, она находится на контроле прокуратуры Когалыма.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался историей с ребенком, который выпал из люльки в ХМАО. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки.
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