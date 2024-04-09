Прокуратура ХМАО вмешалась в ЧП с ребенком, который провалился в канализационный люк

В ХМАО ребенок провалился в колодец, который не заметил из-за воды

10 апреля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Прокуратура проводит проверку по факту падения 11-летнего ребенка в канализационный люк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ХМАО проводит проверку по информации из СМИ о падении 11-летнего мальчика из Когалыма в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере и соблюдения прав несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Ранее в городских пабликах в соцсети «Вконтакте» появились сообщения о том, что 11-летний ребенок провалился в люк, крышка которого была неплотно закрыта и спрятана под лужей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, она находится на контроле прокуратуры Когалыма. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался историей с ребенком, который выпал из люльки в ХМАО. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ХМАО проводит проверку по информации из СМИ о падении 11-летнего мальчика из Когалыма в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере и соблюдения прав несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Ранее в городских пабликах в соцсети «Вконтакте» появились сообщения о том, что 11-летний ребенок провалился в люк, крышка которого была неплотно закрыта и спрятана под лужей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, она находится на контроле прокуратуры Когалыма. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался историей с ребенком, который выпал из люльки в ХМАО. По словам матери, это произошло из-за неисправности кроватки.