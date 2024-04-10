На выставке в Челябинске показали бренд одежды, созданный окружением Вячеслава Бутусова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Челябинска могут вспомнить одежду, в которую близкий круг рок-музыканта Вячеслава Бутусова из Екатеринбурга в 1980-90-х годах одевал неформалов региона. Как URA.RU рассказала искусствовед Елена Ермаковишна, выставка «Мода, которой нет» будет работать до 27 апреля.

«Экспозиция знакомит челябинцев со становлением южноуральской моды. В фокусе внимания находятся четыре временных отрезка: 90-е, нулевые, десятые и 20-е годы. Одним из ярких явлений стал бренд „Партизан“. Его в 1986 году создала Ирина Варганова и супруг, который учился вместе с Бутусовым в архитектурном институте», — рассказала URA.RU Ермаковишна.

Автор марки сначала ездила с группой единомышленников по деревням, закупая болоньевую ткань. Из нее шили модные плащи, который продавал кооператив «Стиль». Позднее авторы перешли к андеграудной одежде. К тому моменту Варганова успела побывать на показе молодежной моды в Париже, откуда привезла идею создания бренда для неформалов.

Марка стала популярной в Челябинской области. Сын Варгановой был завсегдатаем вечеринок челябинской молодежи. Он выступил амбассадором бренда в регионе. Фирменные магазины открылись в Челябинске, Озерске, Магнитогорске и Снежинске. Всего заработало шесть торговых точек.

«У бренда есть продолжение. С первого раза Варганова не смогла попасть на встречу с директором заработавшего в 1998 году канала МТV Russia. Но ее в коридоре телецентра встретила мама руководителя и помогла пройти прямо к сыну. В итоге несколько лет виджеи Тутта Ларсен, Антон Комолов и Ольга Шелест в эфире были одеты в „Партизана“. Швейный цех работает до сих пор, но в другом качестве», — продолжила собеседница URA.RU.

Сама марка не пережила прихода крупных международных сетей одежды. Однако Варганова занята пошивом спецодежды. Несколько лет в униформу компании был одет персонал «Уральских авиалиний».

Выставка работает в Larisa Depershmidt Gallery на улице Свободы, 74. Экспозиция основана на исследовании LWFteam и Архива российской моды (Москва). Кураторов выставки выступила Ермаковишна. Запланирована образовательная программа с лекциями и круглыми столами. Совместно с проектом «Челябинск пешком» разработана экскурсия по модным точкам города за последние 30 лет.

На экскурсиях расскажут про планы Пьера Кардена запустить производство одежды в регионе Фото: LFWteam, фотограф Анна Ополихина

Посетителей познакомят с модой четырех временных отрезков Фото: LFWteam, фотограф Анна Ополихина

На выставке можно увидеть не только одежду, но и медиаматериалы о моде за разные годы Фото: LFWteam, фотограф Анна Ополихина