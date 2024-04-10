10 апреля 2024

Челябинские силовики на стройках вручили повестки в военкомат бывшим мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, мигранты, рабочие, строительство, стройка, ТАДК
По итогам рейда на стройках выявлено 12 правонарушений в сфере миграции Фото:

В Челябинске провели рейд по мигрантам на стройках в поселках Шагол и Чурилово. По итогам проверки бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Проведен рейд на строительных объектах в поселках Шагол и Чурилово. Представителями военного комиссариата были вручены повестки лицам, приобретшим гражданство РФ», — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки также пресечено 12 административных правонарушений в сфере миграции. Семь из них за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Службами проводится работа по установлению работодателей. Им грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя либо приостановление деятельности до 90 суток.

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В Челябинске провели рейд по мигрантам на стройках в поселках Шагол и Чурилово. По итогам проверки бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Проведен рейд на строительных объектах в поселках Шагол и Чурилово. Представителями военного комиссариата были вручены повестки лицам, приобретшим гражданство РФ», — сообщили в ведомстве. По итогам проверки также пресечено 12 административных правонарушений в сфере миграции. Семь из них за незаконное осуществление трудовой деятельности. Службами проводится работа по установлению работодателей. Им грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя либо приостановление деятельности до 90 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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