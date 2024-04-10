Общество Челябинские силовики на стройках вручили повестки в военкомат бывшим мигрантам 11 апреля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 + По итогам рейда на стройках выявлено 12 правонарушений в сфере миграции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске провели рейд по мигрантам на стройках в поселках Шагол и Чурилово. По итогам проверки бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Проведен рейд на строительных объектах в поселках Шагол и Чурилово. Представителями военного комиссариата были вручены повестки лицам, приобретшим гражданство РФ», — сообщили в ведомстве. По итогам проверки также пресечено 12 административных правонарушений в сфере миграции. Семь из них за незаконное осуществление трудовой деятельности. Службами проводится работа по установлению работодателей. Им грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя либо приостановление деятельности до 90 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске провели рейд по мигрантам на стройках в поселках Шагол и Чурилово. По итогам проверки бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Проведен рейд на строительных объектах в поселках Шагол и Чурилово. Представителями военного комиссариата были вручены повестки лицам, приобретшим гражданство РФ», — сообщили в ведомстве. По итогам проверки также пресечено 12 административных правонарушений в сфере миграции. Семь из них за незаконное осуществление трудовой деятельности. Службами проводится работа по установлению работодателей. Им грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя либо приостановление деятельности до 90 суток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям