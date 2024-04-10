Челябинские силовики на стройках вручили повестки в военкомат бывшим мигрантам

В Челябинске провели рейд по мигрантам на стройках в поселках Шагол и Чурилово. По итогам проверки бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
«Проведен рейд на строительных объектах в поселках Шагол и Чурилово. Представителями военного комиссариата были вручены повестки лицам, приобретшим гражданство РФ», — сообщили в ведомстве.
По итогам проверки также пресечено 12 административных правонарушений в сфере миграции. Семь из них за незаконное осуществление трудовой деятельности.
Службами проводится работа по установлению работодателей. Им грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя либо приостановление деятельности до 90 суток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!