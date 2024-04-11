В Челябинске в микрорайоне Чурилово началось возведение новой набережной. Будет благоустроен берег Первого озера, где укрепят береговую линию, сделают спортивные и детские площадки и ролледром, который зимой будет превращаться в каток, сообщил в пресс-службе мэрии.
«Под благоустройство по программе „Формирование комфортной городской среды“ была определена территория у Первого озера в микрорайоне Чурилово, которая сейчас представляет из себя неприглядный пустырь. За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха. Изюминкой станет роллердром, который зимой будет ледовым катком», — сообщили в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, благоустраивать набережную из-за теплой погоды начали раньше планируемого срока. На данный момент на участке проводятся работы по планированию территории большегрузной техникой.
В Челябинске в микрорайоне Чурилово началось возведение новой набережной
Фото: пресс-служба администрации города Челябинска
Будет благоустроен берег Первого озера, где укрепят береговую линию, сделают спортивные и детские площадки и ролледром, который зимой будет превращаться в каток
Фото: Администрация города Челябинска
За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха
Фото: Администрация города Челябинска
Изюминкой станет роллердром, который зимой будет ледовым катком
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В Челябинске в микрорайоне Чурилово началось возведение новой набережной. Будет благоустроен берег Первого озера, где укрепят береговую линию, сделают спортивные и детские площадки и ролледром, который зимой будет превращаться в каток, сообщил в пресс-службе мэрии. «Под благоустройство по программе „Формирование комфортной городской среды“ была определена территория у Первого озера в микрорайоне Чурилово, которая сейчас представляет из себя неприглядный пустырь. За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха. Изюминкой станет роллердром, который зимой будет ледовым катком», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, благоустраивать набережную из-за теплой погоды начали раньше планируемого срока. На данный момент на участке проводятся работы по планированию территории большегрузной техникой.