Под благоустройство была определена территория у Первого озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Чурилово началось возведение новой набережной. Будет благоустроен берег Первого озера, где укрепят береговую линию, сделают спортивные и детские площадки и ролледром, который зимой будет превращаться в каток, сообщил в пресс-службе мэрии.

«Под благоустройство по программе „Формирование комфортной городской среды“ была определена территория у Первого озера в микрорайоне Чурилово, которая сейчас представляет из себя неприглядный пустырь. За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха. Изюминкой станет роллердром, который зимой будет ледовым катком», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, благоустраивать набережную из-за теплой погоды начали раньше планируемого срока. На данный момент на участке проводятся работы по планированию территории большегрузной техникой.

В Челябинске в микрорайоне Чурилово началось возведение новой набережной Фото: пресс-служба администрации города Челябинска

Будет благоустроен берег Первого озера, где укрепят береговую линию, сделают спортивные и детские площадки и ролледром, который зимой будет превращаться в каток Фото: Администрация города Челябинска

За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха Фото: Администрация города Челябинска

Изюминкой станет роллердром, который зимой будет ледовым катком Фото: Администрация города Челябинска