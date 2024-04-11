В челябинском микрорайоне Чурилово стартовали работы по возведению набережной. Фото

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Дорога в Чурилово. Челябинск, новая дорога, чурилово, проспект давыдова
Под благоустройство была определена территория у Первого озера Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово началось возведение новой набережной. Будет благоустроен берег Первого озера, где укрепят береговую линию, сделают спортивные и детские площадки и ролледром, который зимой будет превращаться в каток, сообщил в пресс-службе мэрии.

«Под благоустройство по программе „Формирование комфортной городской среды“ была определена территория у Первого озера в микрорайоне Чурилово, которая сейчас представляет из себя неприглядный пустырь. За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха. Изюминкой станет роллердром, который зимой будет ледовым катком», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, благоустраивать набережную из-за теплой погоды начали раньше планируемого срока. На данный момент на участке проводятся работы по планированию территории большегрузной техникой.

В Челябинске в микрорайоне Чурилово началось возведение новой набережной
В Челябинске в микрорайоне Чурилово началось возведение новой набережной
Фото:
Будет благоустроен берег Первого озера, где укрепят береговую линию, сделают спортивные и детские площадки и ролледром, который зимой будет превращаться в каток
Будет благоустроен берег Первого озера, где укрепят береговую линию, сделают спортивные и детские площадки и ролледром, который зимой будет превращаться в каток
Фото:
За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха
За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха
Фото:
Изюминкой станет роллердром, который зимой будет ледовым катком
Изюминкой станет роллердром, который зимой будет ледовым катком
Фото:

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В Челябинске в микрорайоне Чурилово началось возведение новой набережной. Будет благоустроен берег Первого озера, где укрепят береговую линию, сделают спортивные и детские площадки и ролледром, который зимой будет превращаться в каток, сообщил в пресс-службе мэрии. «Под благоустройство по программе „Формирование комфортной городской среды“ была определена территория у Первого озера в микрорайоне Чурилово, которая сейчас представляет из себя неприглядный пустырь. За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха. Изюминкой станет роллердром, который зимой будет ледовым катком», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, благоустраивать набережную из-за теплой погоды начали раньше планируемого срока. На данный момент на участке проводятся работы по планированию территории большегрузной техникой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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