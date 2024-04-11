Носки с флагом Украины убрали с екатеринбургских прилавков

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Некоторых покупателей смутили носки с украинским флагом
Некоторых покупателей смутили носки с украинским флагом Фото:

В Екатеринбурге убрали с прилавка магазина носки с флагом Украины. В этом убедился корреспондент URA.RU, который побывал в торговой точке. Ранее нижнее белье там заметил читатель агентства.

После того, как предметами гардероба заинтересовались журналисты, носки с надписью «Новости Украины» и желто-голубым флагом быстро исчезли из виду. Как пояснил корреспонденту хозяин магазина «Мир обуви и одежды», носки поступили в продажу еще до начала СВО.

«Это остатки трехгодичной давности, мы просто не заметили [флаг Украины на носках]. Магазин большой, за каждой мелочью не уследить. Вы обратили внимание, большое спасибо, мы все убрали», — пояснил предприниматель.

Носки китайского производства продавались в магазине с 50-процентной скидкой. Продавцы объясняли, что товары к ним поступают тысячами и проверяются не штучно, а упаковками.

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В Екатеринбурге убрали с прилавка магазина носки с флагом Украины. В этом убедился корреспондент URA.RU, который побывал в торговой точке. Ранее нижнее белье там заметил читатель агентства. После того, как предметами гардероба заинтересовались журналисты, носки с надписью «Новости Украины» и желто-голубым флагом быстро исчезли из виду. Как пояснил корреспонденту хозяин магазина «Мир обуви и одежды», носки поступили в продажу еще до начала СВО. «Это остатки трехгодичной давности, мы просто не заметили [флаг Украины на носках]. Магазин большой, за каждой мелочью не уследить. Вы обратили внимание, большое спасибо, мы все убрали», — пояснил предприниматель. Носки китайского производства продавались в магазине с 50-процентной скидкой. Продавцы объясняли, что товары к ним поступают тысячами и проверяются не штучно, а упаковками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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