Носки с флагом Украины убрали с екатеринбургских прилавков

В Екатеринбурге убрали с прилавка магазина носки с флагом Украины. В этом убедился корреспондент URA.RU, который побывал в торговой точке. Ранее нижнее белье там заметил читатель агентства.
После того, как предметами гардероба заинтересовались журналисты, носки с надписью «Новости Украины» и желто-голубым флагом быстро исчезли из виду. Как пояснил корреспонденту хозяин магазина «Мир обуви и одежды», носки поступили в продажу еще до начала СВО.
«Это остатки трехгодичной давности, мы просто не заметили [флаг Украины на носках]. Магазин большой, за каждой мелочью не уследить. Вы обратили внимание, большое спасибо, мы все убрали», — пояснил предприниматель.
Носки китайского производства продавались в магазине с 50-процентной скидкой. Продавцы объясняли, что товары к ним поступают тысячами и проверяются не штучно, а упаковками.
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