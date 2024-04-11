Носки с флагом Украины убрали с екатеринбургских прилавков

11 апреля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Некоторых покупателей смутили носки с украинским флагом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге убрали с прилавка магазина носки с флагом Украины. В этом убедился корреспондент URA.RU, который побывал в торговой точке. Ранее нижнее белье там заметил читатель агентства. После того, как предметами гардероба заинтересовались журналисты, носки с надписью «Новости Украины» и желто-голубым флагом быстро исчезли из виду. Как пояснил корреспонденту хозяин магазина «Мир обуви и одежды», носки поступили в продажу еще до начала СВО. «Это остатки трехгодичной давности, мы просто не заметили [флаг Украины на носках]. Магазин большой, за каждой мелочью не уследить. Вы обратили внимание, большое спасибо, мы все убрали», — пояснил предприниматель. Носки китайского производства продавались в магазине с 50-процентной скидкой. Продавцы объясняли, что товары к ним поступают тысячами и проверяются не штучно, а упаковками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге убрали с прилавка магазина носки с флагом Украины. В этом убедился корреспондент URA.RU, который побывал в торговой точке. Ранее нижнее белье там заметил читатель агентства. После того, как предметами гардероба заинтересовались журналисты, носки с надписью «Новости Украины» и желто-голубым флагом быстро исчезли из виду. Как пояснил корреспонденту хозяин магазина «Мир обуви и одежды», носки поступили в продажу еще до начала СВО. «Это остатки трехгодичной давности, мы просто не заметили [флаг Украины на носках]. Магазин большой, за каждой мелочью не уследить. Вы обратили внимание, большое спасибо, мы все убрали», — пояснил предприниматель. Носки китайского производства продавались в магазине с 50-процентной скидкой. Продавцы объясняли, что товары к ним поступают тысячами и проверяются не штучно, а упаковками.