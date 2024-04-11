11 апреля 2024

Организаторы «Опорного края» показали, как готовятся раздавать квартиры и машины свердловчанам

Организаторы викторины «Опорный край» почти закончили приготовления к церемонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Екатеринбург, 90 лет свердловской области, викторина опорный край
Подарки разыграют уже 12 апреля Фото:

Организаторы викторины «Опорный край» во всю готовятся радовать свердловчан подарками. Об этом организаторы написали в telegram-канале викторины.

«В „Космосе“ — последние приготовления перед началом церемонии. Уже украшено фойе, есть яркая фотозона, смонтирована сцена и установлено все необходимое оборудование. Трансляция церемонии будет проходить на сайте Областного телевидения, начинается она ровно в 12:00. Также если трансляцию посмотреть не удается, номера победителей будут выложены на официальном сайте викторины», — сказано в посте.

Ценные подарки начнут выдавать 13 апреля, а закончат 12 июня. Пункт выдачи подарков откроется в субботу в ТЦ «Мега» в 10:00. Обладатели призов смогут записаться на посещение пункта выдачи подарков по единому телефону викторины.

Фотозона викторины «Опорный край» в «Космосе»
Фотозона викторины «Опорный край» в «Космосе»
Фото:

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Организаторы викторины «Опорный край» во всю готовятся радовать свердловчан подарками. Об этом организаторы написали в telegram-канале викторины. «В „Космосе“ — последние приготовления перед началом церемонии. Уже украшено фойе, есть яркая фотозона, смонтирована сцена и установлено все необходимое оборудование. Трансляция церемонии будет проходить на сайте Областного телевидения, начинается она ровно в 12:00. Также если трансляцию посмотреть не удается, номера победителей будут выложены на официальном сайте викторины», — сказано в посте. Ценные подарки начнут выдавать 13 апреля, а закончат 12 июня. Пункт выдачи подарков откроется в субботу в ТЦ «Мега» в 10:00. Обладатели призов смогут записаться на посещение пункта выдачи подарков по единому телефону викторины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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