Организаторы «Опорного края» показали, как готовятся раздавать квартиры и машины свердловчанам

Организаторы викторины «Опорный край» во всю готовятся радовать свердловчан подарками. Об этом организаторы написали в telegram-канале викторины.
«В „Космосе“ — последние приготовления перед началом церемонии. Уже украшено фойе, есть яркая фотозона, смонтирована сцена и установлено все необходимое оборудование. Трансляция церемонии будет проходить на сайте Областного телевидения, начинается она ровно в 12:00. Также если трансляцию посмотреть не удается, номера победителей будут выложены на официальном сайте викторины», — сказано в посте.
Ценные подарки начнут выдавать 13 апреля, а закончат 12 июня. Пункт выдачи подарков откроется в субботу в ТЦ «Мега» в 10:00. Обладатели призов смогут записаться на посещение пункта выдачи подарков по единому телефону викторины.
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