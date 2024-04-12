Из СУ СК по Пермскому краю уходит замруководителя Валерий Сафонов

Генерал-майор юстиции сейчас находится в отпуске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель руководителя Пермского краевого СУ СК Валерий Сафонов покидает управление. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве.

«Генерал-майор Сафонов второй день находится в отпуске, из которого уже не выйдет. После отдыха он перейдет на работу в следственное управление Республики Калмыкия», — уточнил собеседник агентства.

По словам инсайдера в силовой тусовке, решение об уходе Сафонова принималось в центральном аппарате ведомства. Кто займет его место в пермском управлении, пока неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.