Из СУ СК по Пермскому краю уходит замруководителя Валерий Сафонов

Генерал-майор юстиции сейчас находится в отпуске
Первый заместитель руководителя Пермского краевого СУ СК Валерий Сафонов покидает управление. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве.
«Генерал-майор Сафонов второй день находится в отпуске, из которого уже не выйдет. После отдыха он перейдет на работу в следственное управление Республики Калмыкия», — уточнил собеседник агентства.
По словам инсайдера в силовой тусовке, решение об уходе Сафонова принималось в центральном аппарате ведомства. Кто займет его место в пермском управлении, пока неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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