Медикам показали пермячку, которая голая ходила по улице

Странную пермячку отправили на осмотр к медработникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительницу Лысьвы (Пермского края), которая в День космонавтики ходила голая по улице, отправили в больницу. Там ее осматривают медики. Об этом сообщили представители УМВД России по Пермскому краю.

«Женщина из Лысьвы доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка», — передает perm.aif.ru со ссылкой на информацию из правоохранительных органов. Первыми странную голую женщину заметили жители Лысьвы. Они сняли ее на видео, которое затем было опубликовано в местных пабликах.