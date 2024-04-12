12 апреля 2024

Медикам показали пермячку, которая голая ходила по улице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Врачи, больница. Тюмень, регистратура, поликлиника, врач, больница, доктор, регистратура поликлиники, регистратура больницы
Странную пермячку отправили на осмотр к медработникам Фото:

Жительницу Лысьвы (Пермского края), которая в День космонавтики ходила голая по улице, отправили в больницу. Там ее осматривают медики. Об этом сообщили представители УМВД России по Пермскому краю.

«Женщина из Лысьвы доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка», — передает perm.aif.ru со ссылкой на информацию из правоохранительных органов. Первыми странную голую женщину заметили жители Лысьвы. Они сняли ее на видео, которое затем было опубликовано в местных пабликах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Лысьвы (Пермского края), которая в День космонавтики ходила голая по улице, отправили в больницу. Там ее осматривают медики. Об этом сообщили представители УМВД России по Пермскому краю. «Женщина из Лысьвы доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка», — передает perm.aif.ru со ссылкой на информацию из правоохранительных органов. Первыми странную голую женщину заметили жители Лысьвы. Они сняли ее на видео, которое затем было опубликовано в местных пабликах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...