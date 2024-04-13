13 апреля 2024

В Екатеринбурге возгорание возле завода. Видео

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Клипарт на тему "Пожар". Пермь , пожар, уголь, пепел, кирпич, сажа, головешка
Густой дым заметили в районе завода РТИ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле «Уральского завода РТИ» по адресу Монтерская ул. 3, виден густой черный дым. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Едем по Елизавету, видим густой черный дым идет. Кажется в районе завода РТИ что-то горит», — рассказал свидетель.

На запрос корреспондента URA.RU в МЧС ответили, что на улице Монтерская загорелся мусор. Бригада пожарных оперативно потушила огонь. Пострадавших и погибших нет.

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В Екатеринбурге возле «Уральского завода РТИ» по адресу Монтерская ул. 3, виден густой черный дым. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Едем по Елизавету, видим густой черный дым идет. Кажется в районе завода РТИ что-то горит», — рассказал свидетель. На запрос корреспондента URA.RU в МЧС ответили, что на улице Монтерская загорелся мусор. Бригада пожарных оперативно потушила огонь. Пострадавших и погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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