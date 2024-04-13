Густой дым заметили в районе завода РТИ (архивное фото)
В Екатеринбурге возле «Уральского завода РТИ» по адресу Монтерская ул. 3, виден густой черный дым. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Едем по Елизавету, видим густой черный дым идет. Кажется в районе завода РТИ что-то горит», — рассказал свидетель.
На запрос корреспондента URA.RU в МЧС ответили, что на улице Монтерская загорелся мусор. Бригада пожарных оперативно потушила огонь. Пострадавших и погибших нет.
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