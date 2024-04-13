В Екатеринбурге возгорание возле завода. Видео

14 апреля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Густой дым заметили в районе завода РТИ (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге возле «Уральского завода РТИ» по адресу Монтерская ул. 3, виден густой черный дым. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Едем по Елизавету, видим густой черный дым идет. Кажется в районе завода РТИ что-то горит», — рассказал свидетель.



На запрос корреспондента URA.RU в МЧС ответили, что на улице Монтерская загорелся мусор. Бригада пожарных оперативно потушила огонь. Пострадавших и погибших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле «Уральского завода РТИ» по адресу Монтерская ул. 3, виден густой черный дым. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Едем по Елизавету, видим густой черный дым идет. Кажется в районе завода РТИ что-то горит», — рассказал свидетель. На запрос корреспондента URA.RU в МЧС ответили, что на улице Монтерская загорелся мусор. Бригада пожарных оперативно потушила огонь. Пострадавших и погибших нет.