На месте ЧП работают все службы
В Нижневартовске (ХМАО) на улице Рябиновый бульвар, 9 девочка выпала из балкона. Об этом сообщили очевидцы.
«На Рябиновом бульваре, 9 ребенок выпал с балкона. На месте ЧП все службы. Причины устанавливают правоохранительные органы», — написали очевидцы telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
О ее состоянии не сообщается. Сотрудник СУ СК по ХМАО находятся на месте происшествия. Пока официальной информации о произошедшем нет.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается.
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