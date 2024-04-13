13 апреля 2024
12 апреля 2024

В Нижневартовске девочка выпала с балкона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
На месте ЧП работают все службы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Рябиновый бульвар, 9 девочка выпала из балкона. Об этом сообщили очевидцы.

«На Рябиновом бульваре, 9 ребенок выпал с балкона. На месте ЧП все службы. Причины устанавливают правоохранительные органы», — написали очевидцы telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

О ее состоянии не сообщается. Сотрудник СУ СК по ХМАО находятся на месте происшествия. Пока официальной информации о произошедшем нет.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Рябиновый бульвар, 9 девочка выпала из балкона. Об этом сообщили очевидцы. «На Рябиновом бульваре, 9 ребенок выпал с балкона. На месте ЧП все службы. Причины устанавливают правоохранительные органы», — написали очевидцы telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». О ее состоянии не сообщается. Сотрудник СУ СК по ХМАО находятся на месте происшествия. Пока официальной информации о произошедшем нет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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