Как вернуть налоговый вычет за обучение в 2024 году

«Госуслуги» заявили о нюансах возврата налогового вычета за обучение в 2024 году

15 апреля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Право на получение налогового вычета за обучение ребенка имеют оба родителя или один из родителей, оплативший обучение Фото: Игорь Пантин © URA.RU Оплата образовательных услуг — значимая статья расходов для многих российских семей. Однако не все знают, что государство предусмотрело возможность частичного возврата этих средств через налоговый вычет. URA.RU рассказывает, как вернуть деньги за обучение в 2024 году, какие документы для этого понадобятся и кто может получить налоговый вычет. Что такое налоговый вычет за обучение Налоговый вычет за обучение — это возврат 13% от суммы, уплаченной за образовательные услуги. До 2023 года максимальная сумма вычета составляла 120 000 рублей, что позволяло вернуть до 15 600 рублей. С 2024 года лимит вырос до 150 000 рублей, что увеличивает максимальный возврат до 19 500 рублей в год. Какие расходы на обучение можно вернуть Вы можете получить вычет за обучение как для себя, так и для ваших детей, братьев или сестер до 24 лет, если они обучаются на дневной форме. Вычет распространяется на расходы, связанные с обучением в вузах, школах, автошколах и языковых центрах при условии наличия у учреждения лицензии на образовательную деятельность. Кто имеет право на получение вычета Один из родителей, оплативший обучение ребенка;

оба родителя совместно;

супруг родителя, если родитель сам заявит вычет;

брат или сестра, оплативший обучение своих братьев или сестер. Какие документы нужны для получения вычета договор на оказание образовательных услуг;

справка об очной форме обучения (если это не указано в договоре);

копия лицензии учебного заведения (если нет данных в договоре) или выписка из ЕГРИП для ИП;

подтверждение оплаты (чеки, квитанции, приходно-кассовые ордера). Стоит собрать все необходимые документы заранее. В случае утери чеков они могут быть восстановлены в бухгалтерии учебного заведения или банке. Заявителю нужно убедиться, что у него есть все подтверждающие документы о платежах и необходимые справки от учебного заведения. Как оформить налоговый вычет за обучение Для получения вычета необходимо: Оплатить обучение;

получить уведомление о праве на вычет в налоговой службе (если оформляете через работодателя);

заполнить декларацию 3-НДФЛ;

подать заявление о возврате НДФЛ в налоговую службу;

дождаться решения налоговой службы в течение трех месяцев. Для получения вычета за прошлые годы необходимо подать заявление через портал «Госуслуги». Если нужно получить вычет за текущий год, это можно сделать через работодателя. В этом случае работодатель уменьшит налогооблагаемую базу и, соответственно, сумму удерживаемого налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговый вычет за услуги репетиторов Можно получить налоговый вычет и за услуги репетиторов, если они работают официально. В этом случае необходимо, чтобы репетитор был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или представлял организацию с лицензией на образовательную деятельность. Самозанятые без статуса ИП не подходят под условия для получения вычета. Особенности получения вычета Важно учитывать, что вычет предоставляется исходя из фактических расходов на обучение. Если стоимость обучения превышает установленные лимиты, государство все равно вернет только максимально возможную сумму в пределах этих лимитов. Поэтому при оплате дорогостоящего обучения целесообразно распределять платежи поэтапно. Вычет можно оформить за три последних года. В 2024 году это будут расходы за 2023, 2022 и 2021 годы. Важно помнить, что для получения вычета учитывается дата оплаты обучения, а не начало самого образовательного процесса. Какие изменения произойдут начиная с 2024 года С 2024 года россияне смогут воспользоваться увеличенным лимитом на получение социального налогового вычета за образовательные услуги. Максимальная сумма расходов, которая будет учитываться для вычета, составит 150 000 рублей в год, а за оплату обучения детей — 110 000 рублей. Это означает, что максимально возможный возврат составит 19 500 рублей и 14 300 рублей соответственно, а в сумме — до 33 800 рублей в год. Важные нюансы Вычет доступен только тем, кто платит НДФЛ с доходов;

неработающие пенсионеры и безработные студенты не могут получить вычет;

индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения, патентной системе или налоге на профессиональный доход также не имеют права на вычет;

вычет не предусмотрен при оплате учебы за счет материнского капитала. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что увеличение вычетов по НДФЛ в два раза на детей стартует с 2025 года. Оно охватит порядка 10 миллионов родителей и опекунов. По словам вице-премьера, совокупно в бюджетах семей может остаться свыше 35 млрд рублей, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оплата образовательных услуг — значимая статья расходов для многих российских семей. Однако не все знают, что государство предусмотрело возможность частичного возврата этих средств через налоговый вычет. URA.RU рассказывает, как вернуть деньги за обучение в 2024 году, какие документы для этого понадобятся и кто может получить налоговый вычет. Налоговый вычет за обучение — это возврат 13% от суммы, уплаченной за образовательные услуги. До 2023 года максимальная сумма вычета составляла 120 000 рублей, что позволяло вернуть до 15 600 рублей. С 2024 года лимит вырос до 150 000 рублей, что увеличивает максимальный возврат до 19 500 рублей в год. Вы можете получить вычет за обучение как для себя, так и для ваших детей, братьев или сестер до 24 лет, если они обучаются на дневной форме. Вычет распространяется на расходы, связанные с обучением в вузах, школах, автошколах и языковых центрах при условии наличия у учреждения лицензии на образовательную деятельность. Стоит собрать все необходимые документы заранее. В случае утери чеков они могут быть восстановлены в бухгалтерии учебного заведения или банке. Заявителю нужно убедиться, что у него есть все подтверждающие документы о платежах и необходимые справки от учебного заведения. Для получения вычета за прошлые годы необходимо подать заявление через портал «Госуслуги». Если нужно получить вычет за текущий год, это можно сделать через работодателя. В этом случае работодатель уменьшит налогооблагаемую базу и, соответственно, сумму удерживаемого налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Можно получить налоговый вычет и за услуги репетиторов, если они работают официально. В этом случае необходимо, чтобы репетитор был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или представлял организацию с лицензией на образовательную деятельность. Самозанятые без статуса ИП не подходят под условия для получения вычета. Важно учитывать, что вычет предоставляется исходя из фактических расходов на обучение. Если стоимость обучения превышает установленные лимиты, государство все равно вернет только максимально возможную сумму в пределах этих лимитов. Поэтому при оплате дорогостоящего обучения целесообразно распределять платежи поэтапно. Вычет можно оформить за три последних года. В 2024 году это будут расходы за 2023, 2022 и 2021 годы. Важно помнить, что для получения вычета учитывается дата оплаты обучения, а не начало самого образовательного процесса. С 2024 года россияне смогут воспользоваться увеличенным лимитом на получение социального налогового вычета за образовательные услуги. Максимальная сумма расходов, которая будет учитываться для вычета, составит 150 000 рублей в год, а за оплату обучения детей — 110 000 рублей. Это означает, что максимально возможный возврат составит 19 500 рублей и 14 300 рублей соответственно, а в сумме — до 33 800 рублей в год. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что увеличение вычетов по НДФЛ в два раза на детей стартует с 2025 года. Оно охватит порядка 10 миллионов родителей и опекунов. По словам вице-премьера, совокупно в бюджетах семей может остаться свыше 35 млрд рублей, пишет телеканал 360.