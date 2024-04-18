Иран хочет укрепить военное сотрудничество с РФ

Иран планирует сотрудничать с Россией в военной сфере, заявил Казем Джалили
Иран планирует усилить сотрудничество с Россией в военной сфере. Об этом рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией», — передает слова Джалали ТАСС. Казем Джалали является послом Ирана в России.
Минобороны РФ в январе объявляло о будущем подписании «большого договора» России с Ираном. Глава ведомства Сергей Шойгу обсуждал этот вопрос со своим иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
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