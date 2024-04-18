Иран хочет укрепить военное сотрудничество с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, чиновник, костюм, должность, функционер, дресс код, деловой стиль одежды
Иран планирует сотрудничать с Россией в военной сфере, заявил Казем Джалили Фото:

Иран планирует усилить сотрудничество с Россией в военной сфере. Об этом рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией», — передает слова Джалали ТАСС. Казем Джалали является послом Ирана в России.

Минобороны РФ в январе объявляло о будущем подписании «большого договора» России с Ираном. Глава ведомства Сергей Шойгу обсуждал этот вопрос со своим иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран планирует усилить сотрудничество с Россией в военной сфере. Об этом рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Иран намерен укрепить военное сотрудничество с Россией», — передает слова Джалали ТАСС. Казем Джалали является послом Ирана в России. Минобороны РФ в январе объявляло о будущем подписании «большого договора» России с Ираном. Глава ведомства Сергей Шойгу обсуждал этот вопрос со своим иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...