В Кремле прокомментировали атаку Израиля на Иран

Песков: в Кремль не поступало официальных заявлений по атаке Израиля на Иран
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков призвал стороны конфликта к сдержанности Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

В Кремль пока не поступало каких-либо официальных заявлений насчет удара Израиля по объектам в Иране 19 апреля. Тем не менее власти РФ призывают стороны конфликта к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких официальных заявлений. Мы информацию изучаем. Давать комментарии преждевременно, не понимая деталей. В любом случае, мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон и за отказ от каких-то действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в непростом [ближневосточном] регионе», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее американская пресса со ссылкой на чиновников США заявили об ударе Израиля по территории Ирана. Сообщалось, что взрывы были слышны аэропорта города Эсфахан.

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В Кремль пока не поступало каких-либо официальных заявлений насчет удара Израиля по объектам в Иране 19 апреля. Тем не менее власти РФ призывают стороны конфликта к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока не было никаких официальных заявлений. Мы информацию изучаем. Давать комментарии преждевременно, не понимая деталей. В любом случае, мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон и за отказ от каких-то действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в непростом [ближневосточном] регионе», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее американская пресса со ссылкой на чиновников США заявили об ударе Израиля по территории Ирана. Сообщалось, что взрывы были слышны аэропорта города Эсфахан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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