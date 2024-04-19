В мире В Кремле прокомментировали атаку Израиля на Иран Песков: в Кремль не поступало официальных заявлений по атаке Израиля на Иран 19 апреля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков призвал стороны конфликта к сдержанности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем В Кремль пока не поступало каких-либо официальных заявлений насчет удара Израиля по объектам в Иране 19 апреля. Тем не менее власти РФ призывают стороны конфликта к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока не было никаких официальных заявлений. Мы информацию изучаем. Давать комментарии преждевременно, не понимая деталей. В любом случае, мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон и за отказ от каких-то действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в непростом [ближневосточном] регионе», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее американская пресса со ссылкой на чиновников США заявили об ударе Израиля по территории Ирана. Сообщалось, что взрывы были слышны аэропорта города Эсфахан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кремль пока не поступало каких-либо официальных заявлений насчет удара Израиля по объектам в Иране 19 апреля. Тем не менее власти РФ призывают стороны конфликта к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока не было никаких официальных заявлений. Мы информацию изучаем. Давать комментарии преждевременно, не понимая деталей. В любом случае, мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон и за отказ от каких-то действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в непростом [ближневосточном] регионе», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее американская пресса со ссылкой на чиновников США заявили об ударе Израиля по территории Ирана. Сообщалось, что взрывы были слышны аэропорта города Эсфахан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям