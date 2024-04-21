21 апреля 2024

В Челябинской области закроют движение по части трассы М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд с Росавтодором по дорожной инфраструктуре. Челябинск , большегруз, фура, м5, дальнобой
Фурам придется ждать пять часов Фото:

Реконструируемый участок федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 23 апреля закроют для транспорта на пять часов. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Для проведения буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 23 апреля с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объезд по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Взрывные работы в этом районе будут вести еженедельно — по вторникам или четвергам в зависимости от погоды. Так будет происходить минимум до 1 октября.

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Реконструируемый участок федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 23 апреля закроют для транспорта на пять часов. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для проведения буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 23 апреля с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объезд по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства. Взрывные работы в этом районе будут вести еженедельно — по вторникам или четвергам в зависимости от погоды. Так будет происходить минимум до 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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