В Челябинской области закроют движение по части трассы М-5

Фурам придется ждать пять часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реконструируемый участок федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 23 апреля закроют для транспорта на пять часов. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Для проведения буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 23 апреля с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объезд по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Взрывные работы в этом районе будут вести еженедельно — по вторникам или четвергам в зависимости от погоды. Так будет происходить минимум до 1 октября.