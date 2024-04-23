В Златоусте вахтовик из Башкортостана по дороге в ХМАО избил полицейского

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Вахтовик в своих действиях раскаялся Фото:

В Златоусте (Челябинская область) вахтовик из Башкортостана по дороге на работу в ХМАО избил полицейского. Как URA.RU сообщили в следственном отделе СКР, инцидент произошел 22 марта.

«Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Башкортостана 1970 год рождения. Мужчина 22 марта в 11 часов был доставлен в дежурную часть транспортной полиции в алкогольном опьянении. Применил насилие в отношении одного из представителей власти», — рассказали URA.RU в СКР по Златоусту.

Буяна сняли с поезда, когда он выпил самогон и стал агрессивным. Оказавшись на железнодорожном вокзале, мужчина приобрел билет для дальнейшего следования, купил бутылку водки и продолжил распитие. После громкой ругани нецензурными словами и буйного поведения он был доставлен в участок полиции. При задержании вахтовик нанес два удара ногами по нижним конечностям полицейского. Обвинительное заключение утвердили представители транспортной прокуратуры. Дело направлено в суд. Мужчина раскаялся в содеянном. Ранее он судим не был. Вахтовика обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья.

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В Златоусте (Челябинская область) вахтовик из Башкортостана по дороге на работу в ХМАО избил полицейского. Как URA.RU сообщили в следственном отделе СКР, инцидент произошел 22 марта. «Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Башкортостана 1970 год рождения. Мужчина 22 марта в 11 часов был доставлен в дежурную часть транспортной полиции в алкогольном опьянении. Применил насилие в отношении одного из представителей власти», — рассказали URA.RU в СКР по Златоусту. Буяна сняли с поезда, когда он выпил самогон и стал агрессивным. Оказавшись на железнодорожном вокзале, мужчина приобрел билет для дальнейшего следования, купил бутылку водки и продолжил распитие. После громкой ругани нецензурными словами и буйного поведения он был доставлен в участок полиции. При задержании вахтовик нанес два удара ногами по нижним конечностям полицейского. Обвинительное заключение утвердили представители транспортной прокуратуры. Дело направлено в суд. Мужчина раскаялся в содеянном. Ранее он судим не был. Вахтовика обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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