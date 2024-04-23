В Златоусте вахтовик из Башкортостана по дороге в ХМАО избил полицейского

23 апреля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Вахтовик в своих действиях раскаялся Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) вахтовик из Башкортостана по дороге на работу в ХМАО избил полицейского. Как URA.RU сообщили в следственном отделе СКР, инцидент произошел 22 марта. «Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Башкортостана 1970 год рождения. Мужчина 22 марта в 11 часов был доставлен в дежурную часть транспортной полиции в алкогольном опьянении. Применил насилие в отношении одного из представителей власти», — рассказали URA.RU в СКР по Златоусту. Буяна сняли с поезда, когда он выпил самогон и стал агрессивным. Оказавшись на железнодорожном вокзале, мужчина приобрел билет для дальнейшего следования, купил бутылку водки и продолжил распитие. После громкой ругани нецензурными словами и буйного поведения он был доставлен в участок полиции. При задержании вахтовик нанес два удара ногами по нижним конечностям полицейского. Обвинительное заключение утвердили представители транспортной прокуратуры. Дело направлено в суд. Мужчина раскаялся в содеянном. Ранее он судим не был. Вахтовика обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) вахтовик из Башкортостана по дороге на работу в ХМАО избил полицейского. Как URA.RU сообщили в следственном отделе СКР, инцидент произошел 22 марта. «Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Башкортостана 1970 год рождения. Мужчина 22 марта в 11 часов был доставлен в дежурную часть транспортной полиции в алкогольном опьянении. Применил насилие в отношении одного из представителей власти», — рассказали URA.RU в СКР по Златоусту. Буяна сняли с поезда, когда он выпил самогон и стал агрессивным. Оказавшись на железнодорожном вокзале, мужчина приобрел билет для дальнейшего следования, купил бутылку водки и продолжил распитие. После громкой ругани нецензурными словами и буйного поведения он был доставлен в участок полиции. При задержании вахтовик нанес два удара ногами по нижним конечностям полицейского. Обвинительное заключение утвердили представители транспортной прокуратуры. Дело направлено в суд. Мужчина раскаялся в содеянном. Ранее он судим не был. Вахтовика обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья.