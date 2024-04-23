Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 23 апреля выступил перед сотрудниками «Сима-ленда» на вечеринке, приуроченной к 1 мая (Праздник весны и труда). Видео с концерта музыкант опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Чтобы вы понимали, это корпоратив. #„Сима-ленд“» — написал Долматов.
Информация о том, что артист приедет в Екатеринбург ради закрытой вечеринки, появилась в конце февраля. Тогда организаторы мероприятия не стали уточнять место концерта. Ближе к дате выступления представители компании раскрыли, что Гуф едет к ним.
«Сима-ленд» не первый раз привозит на корпоратив топовых музыкантов. Главным гостем на 8 Марта стал певец Леша Свик, а в новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея. В сентябре под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.
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