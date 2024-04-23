Гуф выступил на закрытой вечеринке «Сима-ленда». Видео

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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Выступление прошло в офисе «Сима-ленда» Фото:

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 23 апреля выступил перед сотрудниками «Сима-ленда» на вечеринке, приуроченной к 1 мая (Праздник весны и труда). Видео с концерта музыкант опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Чтобы вы понимали, это корпоратив. #„Сима-ленд“» — написал Долматов.

Информация о том, что артист приедет в Екатеринбург ради закрытой вечеринки, появилась в конце февраля. Тогда организаторы мероприятия не стали уточнять место концерта. Ближе к дате выступления представители компании раскрыли, что Гуф едет к ним.

«Сима-ленд» не первый раз привозит на корпоратив топовых музыкантов. Главным гостем на 8 Марта стал певец Леша Свик, а в новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея. В сентябре под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.

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Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 23 апреля выступил перед сотрудниками «Сима-ленда» на вечеринке, приуроченной к 1 мая (Праздник весны и труда). Видео с концерта музыкант опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Чтобы вы понимали, это корпоратив. #„Сима-ленд“» — написал Долматов. Информация о том, что артист приедет в Екатеринбург ради закрытой вечеринки, появилась в конце февраля. Тогда организаторы мероприятия не стали уточнять место концерта. Ближе к дате выступления представители компании раскрыли, что Гуф едет к ним. «Сима-ленд» не первый раз привозит на корпоратив топовых музыкантов. Главным гостем на 8 Марта стал певец Леша Свик, а в новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея. В сентябре под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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