Гуф выступил на закрытой вечеринке «Сима-ленда». Видео

23 апреля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Выступление прошло в офисе «Сима-ленда» Фото: Илья Московец © URA.RU Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 23 апреля выступил перед сотрудниками «Сима-ленда» на вечеринке, приуроченной к 1 мая (Праздник весны и труда). Видео с концерта музыкант опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Чтобы вы понимали, это корпоратив. #„Сима-ленд“» — написал Долматов. Информация о том, что артист приедет в Екатеринбург ради закрытой вечеринки, появилась в конце февраля. Тогда организаторы мероприятия не стали уточнять место концерта. Ближе к дате выступления представители компании раскрыли, что Гуф едет к ним. «Сима-ленд» не первый раз привозит на корпоратив топовых музыкантов. Главным гостем на 8 Марта стал певец Леша Свик, а в новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея. В сентябре под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 23 апреля выступил перед сотрудниками «Сима-ленда» на вечеринке, приуроченной к 1 мая (Праздник весны и труда). Видео с концерта музыкант опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Чтобы вы понимали, это корпоратив. #„Сима-ленд“» — написал Долматов. Информация о том, что артист приедет в Екатеринбург ради закрытой вечеринки, появилась в конце февраля. Тогда организаторы мероприятия не стали уточнять место концерта. Ближе к дате выступления представители компании раскрыли, что Гуф едет к ним. «Сима-ленд» не первый раз привозит на корпоратив топовых музыкантов. Главным гостем на 8 Марта стал певец Леша Свик, а в новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея. В сентябре под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.