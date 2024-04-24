Доходы крупнейшего вуза Пермского края достигли 5,5 млрд рублей

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ВУЗы, виды города. Пермь, октябрьская площадь, политехнический университет, вузы перми, политех, пнипу
ПНИПУ раскрыл данные по финансовой отчетности за 2023 год Фото:

Доходы Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) за год увеличились более, чем на 200 миллионов достигнув 5,5 млрд рублей. Информация представлена в отчете самообследования ПНИПУ, который вуз разместил на своем сайте.

«Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности), тысяч рублей: 5 488 023,5», — отражено в статистике. Годом ранее Пермский Политех получил доход в сумме 5 млрд 215 млн рублей.

В документе сказано, что по данным на 1 октября 2023 года в ПНИПУ числилось 754 штатных сотрудника, еще 293 преподавателя работали в вузе по совместительству. Обучение в техническом университете на эту же дату проходило 14 243 студента.

Количество преподавателей в классическом пермском университете, ПГНИУ, составило 1070 человек (по данным на 2022 год), а общая численность студентов — 13 032. Таким образом Пермский Политех пока оставляет за собой статус крупнейшего вуза в крае.

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Доходы Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) за год увеличились более, чем на 200 миллионов достигнув 5,5 млрд рублей. Информация представлена в отчете самообследования ПНИПУ, который вуз разместил на своем сайте. «Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности), тысяч рублей: 5 488 023,5», — отражено в статистике. Годом ранее Пермский Политех получил доход в сумме 5 млрд 215 млн рублей. В документе сказано, что по данным на 1 октября 2023 года в ПНИПУ числилось 754 штатных сотрудника, еще 293 преподавателя работали в вузе по совместительству. Обучение в техническом университете на эту же дату проходило 14 243 студента. Количество преподавателей в классическом пермском университете, ПГНИУ, составило 1070 человек (по данным на 2022 год), а общая численность студентов — 13 032. Таким образом Пермский Политех пока оставляет за собой статус крупнейшего вуза в крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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