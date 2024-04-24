Доходы крупнейшего вуза Пермского края достигли 5,5 млрд рублей

24 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

ПНИПУ раскрыл данные по финансовой отчетности за 2023 год Фото: Сергей Русанов © URA.RU Доходы Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) за год увеличились более, чем на 200 миллионов достигнув 5,5 млрд рублей. Информация представлена в отчете самообследования ПНИПУ, который вуз разместил на своем сайте. «Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности), тысяч рублей: 5 488 023,5», — отражено в статистике. Годом ранее Пермский Политех получил доход в сумме 5 млрд 215 млн рублей. В документе сказано, что по данным на 1 октября 2023 года в ПНИПУ числилось 754 штатных сотрудника, еще 293 преподавателя работали в вузе по совместительству. Обучение в техническом университете на эту же дату проходило 14 243 студента. Количество преподавателей в классическом пермском университете, ПГНИУ, составило 1070 человек (по данным на 2022 год), а общая численность студентов — 13 032. Таким образом Пермский Политех пока оставляет за собой статус крупнейшего вуза в крае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доходы Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) за год увеличились более, чем на 200 миллионов достигнув 5,5 млрд рублей. Информация представлена в отчете самообследования ПНИПУ, который вуз разместил на своем сайте. «Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности), тысяч рублей: 5 488 023,5», — отражено в статистике. Годом ранее Пермский Политех получил доход в сумме 5 млрд 215 млн рублей. В документе сказано, что по данным на 1 октября 2023 года в ПНИПУ числилось 754 штатных сотрудника, еще 293 преподавателя работали в вузе по совместительству. Обучение в техническом университете на эту же дату проходило 14 243 студента. Количество преподавателей в классическом пермском университете, ПГНИУ, составило 1070 человек (по данным на 2022 год), а общая численность студентов — 13 032. Таким образом Пермский Политех пока оставляет за собой статус крупнейшего вуза в крае.