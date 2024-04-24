В Перми ищут мужчину, который уехал из дома на серебристой «Тойоте», и пропал

25 апреля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Антон Беспалко уехал из дома на Toyota Corolla и пропал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми объявлен поиск 37-летнего Антона Беспалко. Он уехал из дома в Орджоникидзевском районе 22 апреля на серебристом автомобиле «Тойота», сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Прикамье Поиск». «Пропал Беспалко Антон Петрович, 1985 года рождения. 22.04.2024 г. уехал на автомобиле Toyota Corolla, серебристая, госномер Т 913 ВА 59 в Орджоникидзевском районе Перми. В настоящее время местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Телефон мужчина оставил дома, сославшись на то, что его замучили звонками мошенники. Он был одет в желтую футболку, синие спортивные штаны и серые кроссовки. У него русые волосы, карие глаза, стрижка полубокс. Рост — 175-177 см. Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении Антона, сообщить информацию в отряд «Прикамье-Поиск» (8 922 345-67-02), поисковый отряд имени Ирины Бухановой (204-49-04) или в полицию (102 или 112). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми объявлен поиск 37-летнего Антона Беспалко. Он уехал из дома в Орджоникидзевском районе 22 апреля на серебристом автомобиле «Тойота», сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Прикамье Поиск». «Пропал Беспалко Антон Петрович, 1985 года рождения. 22.04.2024 г. уехал на автомобиле Toyota Corolla, серебристая, госномер Т 913 ВА 59 в Орджоникидзевском районе Перми. В настоящее время местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Телефон мужчина оставил дома, сославшись на то, что его замучили звонками мошенники. Он был одет в желтую футболку, синие спортивные штаны и серые кроссовки. У него русые волосы, карие глаза, стрижка полубокс. Рост — 175-177 см. Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении Антона, сообщить информацию в отряд «Прикамье-Поиск» (8 922 345-67-02), поисковый отряд имени Ирины Бухановой (204-49-04) или в полицию (102 или 112).