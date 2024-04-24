24 апреля 2024

В Перми ищут мужчину, который уехал из дома на серебристой «Тойоте», и пропал

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Работа в автомобильной мастерской. Екатеринбург, toyota, тойота, тойота хайлендер, toyota highlander
Антон Беспалко уехал из дома на Toyota Corolla и пропал Фото:

В Перми объявлен поиск 37-летнего Антона Беспалко. Он уехал из дома в Орджоникидзевском районе 22 апреля на серебристом автомобиле «Тойота», сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Прикамье Поиск».

«Пропал Беспалко Антон Петрович, 1985 года рождения. 22.04.2024 г. уехал на автомобиле Toyota Corolla, серебристая, госномер Т 913 ВА 59 в Орджоникидзевском районе Перми. В настоящее время местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Телефон мужчина оставил дома, сославшись на то, что его замучили звонками мошенники. Он был одет в желтую футболку, синие спортивные штаны и серые кроссовки. У него русые волосы, карие глаза, стрижка полубокс. Рост — 175-177 см. Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении Антона, сообщить информацию в отряд «Прикамье-Поиск» (8 922 345-67-02), поисковый отряд имени Ирины Бухановой (204-49-04) или в полицию (102 или 112).

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В Перми объявлен поиск 37-летнего Антона Беспалко. Он уехал из дома в Орджоникидзевском районе 22 апреля на серебристом автомобиле «Тойота», сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Прикамье Поиск». «Пропал Беспалко Антон Петрович, 1985 года рождения. 22.04.2024 г. уехал на автомобиле Toyota Corolla, серебристая, госномер Т 913 ВА 59 в Орджоникидзевском районе Перми. В настоящее время местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Телефон мужчина оставил дома, сославшись на то, что его замучили звонками мошенники. Он был одет в желтую футболку, синие спортивные штаны и серые кроссовки. У него русые волосы, карие глаза, стрижка полубокс. Рост — 175-177 см. Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении Антона, сообщить информацию в отряд «Прикамье-Поиск» (8 922 345-67-02), поисковый отряд имени Ирины Бухановой (204-49-04) или в полицию (102 или 112).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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