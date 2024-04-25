Мигрант, подкупивший челябинского полицейского ради гражданства, остался в СИЗО

Сайфулло Юсупова оставили в СИЗО до 10 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уроженец ближнего зарубежья Сайфулло Юсупов, обвиняемый в даче взятки начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Челябинской области Галине Земсковой, остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Юсупова. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 июня 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокат просил решение суда первой инстанции отменить. Он ориентировал суд на назначение в качестве новой меры пресечения домашний арест.

Вместе с Юсуповым по делу проходит другой уроженец Средней Азии Разматжон Амиров. Их задержали вместе с Земсковой и ее подчиненны Артемом Мызгиным. По версии следствия, полицейские поставили на поток получение взяток от мигрантов, за которые они помогали им с оформлением гражданства РФ. Сейчас сотрудники отстранены от работы. В случае подтверждения их виновности они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Каждый случай противоправной деятельности должностных лиц не остается без внимания: в отношении виновников и непосредственных руководителей обязательно проводится разбирательство, а их действиям дается жесткая правовая оценка. Запятнавшие честь мундира не достойны продолжать нести службу в органах внутренних дел», — напомнили в пресс-службе областного полицейского главка.