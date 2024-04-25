Разыскиваемый наркодилер был задержан в Сочи из-за мертвого дельфина. Видео

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Дельфинарий в Екатеринбургском океанариуме., дельфин, дрессировка, дельфинарий, дрессировка дельфинов, таргет
Мужчина нес домой мертвого дельфина Фото:

В Сочи задержан мужчина из Московской области, разыскиваемый за незаконный оборот наркотических веществ, с тушей мертвого дельфина. Полиция установила личность подозреваемого благодаря видеоматериалам, распространенным в соцсетях.

«Правоохранители смогли опознать мужчину по видео в соцсетях», — передает РИА Новости. Отмечается, что наркодилер переносил домой тушу дельфина, которая была выброшена на берег ранее.

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В Сочи задержан мужчина из Московской области, разыскиваемый за незаконный оборот наркотических веществ, с тушей мертвого дельфина. Полиция установила личность подозреваемого благодаря видеоматериалам, распространенным в соцсетях. «Правоохранители смогли опознать мужчину по видео в соцсетях», — передает РИА Новости. Отмечается, что наркодилер переносил домой тушу дельфина, которая была выброшена на берег ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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