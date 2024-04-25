Разыскиваемый наркодилер был задержан в Сочи из-за мертвого дельфина. Видео

25 апреля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Мужчина нес домой мертвого дельфина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сочи задержан мужчина из Московской области, разыскиваемый за незаконный оборот наркотических веществ, с тушей мертвого дельфина. Полиция установила личность подозреваемого благодаря видеоматериалам, распространенным в соцсетях. «Правоохранители смогли опознать мужчину по видео в соцсетях», — передает РИА Новости. Отмечается, что наркодилер переносил домой тушу дельфина, которая была выброшена на берег ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сочи задержан мужчина из Московской области, разыскиваемый за незаконный оборот наркотических веществ, с тушей мертвого дельфина. Полиция установила личность подозреваемого благодаря видеоматериалам, распространенным в соцсетях. «Правоохранители смогли опознать мужчину по видео в соцсетях», — передает РИА Новости. Отмечается, что наркодилер переносил домой тушу дельфина, которая была выброшена на берег ранее.