Мужчина нес домой мертвого дельфина
В Сочи задержан мужчина из Московской области, разыскиваемый за незаконный оборот наркотических веществ, с тушей мертвого дельфина. Полиция установила личность подозреваемого благодаря видеоматериалам, распространенным в соцсетях.
«Правоохранители смогли опознать мужчину по видео в соцсетях», — передает РИА Новости. Отмечается, что наркодилер переносил домой тушу дельфина, которая была выброшена на берег ранее.
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