Шофера челябинского экс-губернатора Дубровского обязали вернуть бизнес его сыну

21 февраля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Водителя бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского обязали вернуть долю в бизнесе Александру Дубровскому. Суд принял такое решение по требованию одного из кредиторов сына экс-главы региона. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области, следует из картотеки судебных дел. «Признать недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 23.07.2020, заключенный Дубровским Александром Борисовичем и Пичугиным Александром Степановичем. Применить последствия недействительности договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 23.07.2020: обязать Пичугина А. С. передать Дубровскому А. Б. долю в размере 76% уставного капитала ООО „Галерея дизайна“, г. Магнитогорск», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, подавшее иск ООО «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» сочло договор о продаже доли в бизнесе заключенным «с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов» — чтобы вывести имущество из конкурсной массы, за счет продажи которой будут рассчитываться по долгам обанкротившегося Дубровского-младшего. Такого же мнения придерживается его финансовый управляющий. Ранее тому же кредитору удалось добиться возврата переданного Дубровским-младшим гаража стоимостью 300 тысяч рублей и ареста доли Пичугина в ООО «Галерея дизайна» — 76% в уставном капитале фирмы отошли Пичугину также в 2020 году. Сына экс-губернатора, Александра Дубровского признали банкротом в конце 2022 года. Среди его кредиторов числится «Галерея дизайна», входившая в контролируемую Дубровским-старшим группу «Синай». Передача контроля над ней Пичугину позволила включить фирму в реестр кредиторов Дубровского-младшего с требованиями в размере 131 млн рублей. С Сын экс-губернатора попросил признать себя финансово несостоятельным 6 сентября 2021 года, когда его долги выросли до 274 млн рублей. Часть из них сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи бывшего главы региона. Сам Борис Дубровский стал банкротом 19 июля 2023 года по требованию конкурсного управляющего «Монтажника».