В МИД РФ потребовали список стран, предоставивших Киеву оружие для атак по России

Захарова потребовала от Латвии список стран, которые призвали Украину к атаке РФ
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Заседание "Изборского клуба". Москва, знак стоп, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ потребовали ответа от Латвии за заявления о странах Запада, которые дали оружие для ударов по РФ Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Латвии предоставить список стран, которые требуют от Украины ударять по России. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран (которые разрешили Украине ударять по России при помощи западного вооружения — прим. URA.RU), если не врет», — написала Захарова. Сообщение опубликовано в Telegram.

Министр иностранных дел Латвии в интервью «Европейской правде» заявила, что некоторые страны Запада предоставили Киеву свое оружие с условием, что оно будет использовано против России. В частности, там выступили за удары по российским территориям, в том числе и отдаленным.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Латвии предоставить список стран, которые требуют от Украины ударять по России. Об этом она написала в своем telegram-канале. «МИД Латвии должен предъявить список этих стран (которые разрешили Украине ударять по России при помощи западного вооружения — прим. URA.RU), если не врет», — написала Захарова. Сообщение опубликовано в Telegram. Министр иностранных дел Латвии в интервью «Европейской правде» заявила, что некоторые страны Запада предоставили Киеву свое оружие с условием, что оно будет использовано против России. В частности, там выступили за удары по российским территориям, в том числе и отдаленным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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