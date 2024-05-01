В МИД РФ потребовали список стран, предоставивших Киеву оружие для атак по России

Захарова потребовала от Латвии список стран, которые призвали Украину к атаке РФ

01 мая 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

В МИД РФ потребовали ответа от Латвии за заявления о странах Запада, которые дали оружие для ударов по РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Латвии предоставить список стран, которые требуют от Украины ударять по России. Об этом она написала в своем telegram-канале. «МИД Латвии должен предъявить список этих стран (которые разрешили Украине ударять по России при помощи западного вооружения — прим. URA.RU), если не врет», — написала Захарова. Сообщение опубликовано в Telegram. Министр иностранных дел Латвии в интервью «Европейской правде» заявила, что некоторые страны Запада предоставили Киеву свое оружие с условием, что оно будет использовано против России. В частности, там выступили за удары по российским территориям, в том числе и отдаленным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Латвии предоставить список стран, которые требуют от Украины ударять по России. Об этом она написала в своем telegram-канале. «МИД Латвии должен предъявить список этих стран (которые разрешили Украине ударять по России при помощи западного вооружения — прим. URA.RU), если не врет», — написала Захарова. Сообщение опубликовано в Telegram. Министр иностранных дел Латвии в интервью «Европейской правде» заявила, что некоторые страны Запада предоставили Киеву свое оружие с условием, что оно будет использовано против России. В частности, там выступили за удары по российским территориям, в том числе и отдаленным.