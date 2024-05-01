В МИД РФ потребовали список стран, предоставивших Киеву оружие для атак по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Латвии предоставить список стран, которые требуют от Украины ударять по России. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«МИД Латвии должен предъявить список этих стран (которые разрешили Украине ударять по России при помощи западного вооружения — прим. URA.RU), если не врет», — написала Захарова. Сообщение опубликовано в Telegram.
Министр иностранных дел Латвии в интервью «Европейской правде» заявила, что некоторые страны Запада предоставили Киеву свое оружие с условием, что оно будет использовано против России. В частности, там выступили за удары по российским территориям, в том числе и отдаленным.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Латвии предоставить список стран, которые требуют от Украины ударять по России. Об этом она написала в своем telegram-канале. «МИД Латвии должен предъявить список этих стран (которые разрешили Украине ударять по России при помощи западного вооружения — прим. URA.RU), если не врет», — написала Захарова. Сообщение опубликовано в Telegram. Министр иностранных дел Латвии в интервью «Европейской правде» заявила, что некоторые страны Запада предоставили Киеву свое оружие с условием, что оно будет использовано против России. В частности, там выступили за удары по российским территориям, в том числе и отдаленным.