01 мая 2024

В Челябинской области отремонтируют дорогу к трем нацпаркам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , каток, щебень, асфальт, дорога, ремонт дорог, закатка асфальта
Дорогу отремонтируют в 2024 году Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области отремонтируют дорогу Первуха — Меседа — Тюлюк, окруженную тремя национальными парками — «Зюраткуль», «Зигальга» и «Иремель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«В министерстве разработана проектная документация на проведение ремонта дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. Сейчас проводится корректировка проекта, после чего будет рассматриваться вопрос о сроках проведения ремонта», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного миндора добавили, что до момента проведения ремонта дорога будет обслуживаться. Ее приведут в нормативное состояние для того, чтобы обеспечить проезд транспорта.

Ране URA.RU сообщало, что дорога до села Тюлюк систематически разрушается, что приводит к срывам транспортного сообщения. Во время прямой линии с губернатором региона Алексеем Текслером в декабре 2023 года глава региона сообщил, что дорога будет отремонтирована в 2024 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Катав-Ивановском районе Челябинской области отремонтируют дорогу Первуха — Меседа — Тюлюк, окруженную тремя национальными парками — «Зюраткуль», «Зигальга» и «Иремель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «В министерстве разработана проектная документация на проведение ремонта дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. Сейчас проводится корректировка проекта, после чего будет рассматриваться вопрос о сроках проведения ремонта», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного миндора добавили, что до момента проведения ремонта дорога будет обслуживаться. Ее приведут в нормативное состояние для того, чтобы обеспечить проезд транспорта. Ране URA.RU сообщало, что дорога до села Тюлюк систематически разрушается, что приводит к срывам транспортного сообщения. Во время прямой линии с губернатором региона Алексеем Текслером в декабре 2023 года глава региона сообщил, что дорога будет отремонтирована в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...