В Челябинской области отремонтируют дорогу к трем нацпаркам

02 мая 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Дорогу отремонтируют в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области отремонтируют дорогу Первуха — Меседа — Тюлюк, окруженную тремя национальными парками — «Зюраткуль», «Зигальга» и «Иремель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «В министерстве разработана проектная документация на проведение ремонта дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. Сейчас проводится корректировка проекта, после чего будет рассматриваться вопрос о сроках проведения ремонта», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного миндора добавили, что до момента проведения ремонта дорога будет обслуживаться. Ее приведут в нормативное состояние для того, чтобы обеспечить проезд транспорта. Ране URA.RU сообщало, что дорога до села Тюлюк систематически разрушается, что приводит к срывам транспортного сообщения. Во время прямой линии с губернатором региона Алексеем Текслером в декабре 2023 года глава региона сообщил, что дорога будет отремонтирована в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановском районе Челябинской области отремонтируют дорогу Первуха — Меседа — Тюлюк, окруженную тремя национальными парками — «Зюраткуль», «Зигальга» и «Иремель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «В министерстве разработана проектная документация на проведение ремонта дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. Сейчас проводится корректировка проекта, после чего будет рассматриваться вопрос о сроках проведения ремонта», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного миндора добавили, что до момента проведения ремонта дорога будет обслуживаться. Ее приведут в нормативное состояние для того, чтобы обеспечить проезд транспорта. Ране URA.RU сообщало, что дорога до села Тюлюк систематически разрушается, что приводит к срывам транспортного сообщения. Во время прямой линии с губернатором региона Алексеем Текслером в декабре 2023 года глава региона сообщил, что дорога будет отремонтирована в 2024 году.