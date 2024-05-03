Появилось видео смертельной аварии с полицейской машиной на Пермском тракте

Служебная машина ехала на вызов в деревню (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В распоряжении URA.RU оказалось видео ДТП, в котором погибла свердловский капитан уголовного розыска Ирина Крючкова. Авария произошла вечером 27 апреля на трассе Пермь-Екатеринбург.

По кадрам видно, что водитель служебной машины пытался обогнать фуру, но навстречу ехал грузовик. «Определить виновного сходу сложно, потому что авто с включенными сигналами обладают преимуществом на дороге, но лишь когда им уступают. Имелась ли у водителя грузовика в этом случае техническая возможность уступить служебной машине, неизвестно. Так, кажется, что в действиях водителя спецтранспорта имеются нарушения ПДД, потому что выполнение обгона, даже с включенными маячками, должно выполняться в соответствии с требованиями ПДД», — объяснил URA.RU автоюрист Андрей Ватагин.

В тот день Крючкова с коллегами ехала на тревожный вызов в деревню Контуганово. Там инвалид третьей группы подрался с местным жителем. Капитан погибла на месте от полученных травм, водитель и следователь отделались легкими травмами. Крючкову 30 апреля похоронили с почестями в Нижних Сергах. Руководство свердловского МВД окажет поддержку ее семье.