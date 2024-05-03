Ирина Текслер помолилась в новом челябинском храме

Супруга губернатора помолилась в храме в Страстную пятницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина помолилась в Страстную пятницу в новом храме города Пласта. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«На Вечерню с выносом Плащаницы я приехала в Храм святой великомученицы Варвары город Пласт. В новом, светлом Храме отпустили все тревоги и волнения последних дней. Я полностью отдалась молитве», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Супруга губернатора отметила, что новый храм был освящен в честь великомученицы Варвары 27 апреля, в Лазареву Субботу, после чего совершена литургия. Храм построен на личные средства президента ГК «Южуралзолото» Константина Струкова после просьб работников комбината, проживающих в Пласте. Храм может принять 500 прихожан.

Храм был построен на средства Константина Струкова Ирина Текслер, vk.com

Ирина Текслер посетила новый храм в Пласте Ирина Текслер, vk.com