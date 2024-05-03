Ирина Текслер помолилась в новом челябинском храме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Храм Николая Чудотворца в Быньгах Свердловской области., рождество, христианство, церковная служба, ставит свечку, обряд, традиции, религия, православие
Супруга губернатора помолилась в храме в Страстную пятницу Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина помолилась в Страстную пятницу в новом храме города Пласта. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«На Вечерню с выносом Плащаницы я приехала в Храм святой великомученицы Варвары город Пласт. В новом, светлом Храме отпустили все тревоги и волнения последних дней. Я полностью отдалась молитве», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Супруга губернатора отметила, что новый храм был освящен в честь великомученицы Варвары 27 апреля, в Лазареву Субботу, после чего совершена литургия. Храм построен на личные средства президента ГК «Южуралзолото» Константина Струкова после просьб работников комбината, проживающих в Пласте. Храм может принять 500 прихожан.

Храм был построен на средства Константина Струкова
Храм был построен на средства Константина Струкова
Ирина Текслер посетила новый храм в Пласте
Ирина Текслер посетила новый храм в Пласте

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина помолилась в Страстную пятницу в новом храме города Пласта. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. «На Вечерню с выносом Плащаницы я приехала в Храм святой великомученицы Варвары город Пласт. В новом, светлом Храме отпустили все тревоги и волнения последних дней. Я полностью отдалась молитве», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора отметила, что новый храм был освящен в честь великомученицы Варвары 27 апреля, в Лазареву Субботу, после чего совершена литургия. Храм построен на личные средства президента ГК «Южуралзолото» Константина Струкова после просьб работников комбината, проживающих в Пласте. Храм может принять 500 прихожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...