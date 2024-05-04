«Баден-Баден» закрылся из-за снегопада, другие базы под Екатеринбургом работают

Термальный курорт закрыт до устранения всех неполадок Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Екатеринбурге из-за плохих погодных условий закрылся курорт «Баден-Баден» на Уктусе. В нескольких других базах, находящихся на территории Екатеринбурга и около него, сообщили корреспонденту URA.RU, что работа не прекращается.

«По независящим от нас причинам из-за плохих погодных условий курорт „Баден-Баден“ Уктус сегодня не работает. В ближайшее время мы устраним все неполадки», — говорится в telegram-канале термального курорта.

Также оказалась закрыта база отдыха «Хрустальная» — погодные условия спровоцировали отключение электричества и водоснабжения. Теремы и базы, находящиеся около озера Шарташ в Екатеринбурге, продолжают работу, несмотря на погоду. Клуб «Белая лошадь» и база отдыха «Светофор» около Первоуральска также не прекращали пускать гостей.

Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая, однако пик снегопада пришелся на утро 4 мая. От осадков повалились деревья, участились аварии и появлялись проблемы с электроэнергией. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн.