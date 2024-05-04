«Баден-Баден» закрылся из-за снегопада, другие базы под Екатеринбургом работают

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Миллионный посетитель в Баден-Бадене. Екатеринбург, баден-баден
Термальный курорт закрыт до устранения всех неполадок Фото:
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В Екатеринбурге из-за плохих погодных условий закрылся курорт «Баден-Баден» на Уктусе. В нескольких других базах, находящихся на территории Екатеринбурга и около него, сообщили корреспонденту URA.RU, что работа не прекращается.

«По независящим от нас причинам из-за плохих погодных условий курорт „Баден-Баден“ Уктус сегодня не работает. В ближайшее время мы устраним все неполадки», — говорится в telegram-канале термального курорта.

Также оказалась закрыта база отдыха «Хрустальная» — погодные условия спровоцировали отключение электричества и водоснабжения. Теремы и базы, находящиеся около озера Шарташ в Екатеринбурге, продолжают работу, несмотря на погоду. Клуб «Белая лошадь» и база отдыха «Светофор» около Первоуральска также не прекращали пускать гостей.

Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая, однако пик снегопада пришелся на утро 4 мая. От осадков повалились деревья, участились аварии и появлялись проблемы с электроэнергией. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн.

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В Екатеринбурге из-за плохих погодных условий закрылся курорт «Баден-Баден» на Уктусе. В нескольких других базах, находящихся на территории Екатеринбурга и около него, сообщили корреспонденту URA.RU, что работа не прекращается. «По независящим от нас причинам из-за плохих погодных условий курорт „Баден-Баден“ Уктус сегодня не работает. В ближайшее время мы устраним все неполадки», — говорится в telegram-канале термального курорта. Также оказалась закрыта база отдыха «Хрустальная» — погодные условия спровоцировали отключение электричества и водоснабжения. Теремы и базы, находящиеся около озера Шарташ в Екатеринбурге, продолжают работу, несмотря на погоду. Клуб «Белая лошадь» и база отдыха «Светофор» около Первоуральска также не прекращали пускать гостей. Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая, однако пик снегопада пришелся на утро 4 мая. От осадков повалились деревья, участились аварии и появлялись проблемы с электроэнергией. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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