Украинские власти сообщили о повреждении Славянской ТЭС

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) получила повреждения на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом заявил заместитель начальника Николаевской МВА Владимир Проскунин.
«В 10.35 (совпадает с мск. временем) начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции», — заявил Проскунин в эфире украинского телеканала «Общественное».
Ранее украинские СМИ сообщали, что несколько попаданий зафиксировано на Славянской ТЭС, передает RT. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что ущерб энергетике Украины из-за последних взрывов достиг более миллиарда долларов.
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