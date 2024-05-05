В мире Украина Украинские власти сообщили о повреждении Славянской ТЭС Замглавы Николаевской ВГА Проскунин заявил о повреждении Славянской ТЭС 05 мая 2024 в 20:14 Размер текста - 17 + Владимир Проскунин сообщил, что поврежден ряд объектов на ТЭС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) получила повреждения на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом заявил заместитель начальника Николаевской МВА Владимир Проскунин. «В 10.35 (совпадает с мск. временем) начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции», — заявил Проскунин в эфире украинского телеканала «Общественное». Ранее украинские СМИ сообщали, что несколько попаданий зафиксировано на Славянской ТЭС, передает RT. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что ущерб энергетике Украины из-за последних взрывов достиг более миллиарда долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) получила повреждения на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом заявил заместитель начальника Николаевской МВА Владимир Проскунин. «В 10.35 (совпадает с мск. временем) начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции», — заявил Проскунин в эфире украинского телеканала «Общественное». Ранее украинские СМИ сообщали, что несколько попаданий зафиксировано на Славянской ТЭС, передает RT. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что ущерб энергетике Украины из-за последних взрывов достиг более миллиарда долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям