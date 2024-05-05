Украинские власти сообщили о повреждении Славянской ТЭС

Замглавы Николаевской ВГА Проскунин заявил о повреждении Славянской ТЭС
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Владимир Проскунин сообщил, что поврежден ряд объектов на ТЭС Фото:

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) получила повреждения на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом заявил заместитель начальника Николаевской МВА Владимир Проскунин.

«В 10.35 (совпадает с мск. временем) начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции», — заявил Проскунин в эфире украинского телеканала «Общественное».

Ранее украинские СМИ сообщали, что несколько попаданий зафиксировано на Славянской ТЭС, передает RT. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что ущерб энергетике Украины из-за последних взрывов достиг более миллиарда долларов.

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Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) получила повреждения на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом заявил заместитель начальника Николаевской МВА Владимир Проскунин. «В 10.35 (совпадает с мск. временем) начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции», — заявил Проскунин в эфире украинского телеканала «Общественное». Ранее украинские СМИ сообщали, что несколько попаданий зафиксировано на Славянской ТЭС, передает RT. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что ущерб энергетике Украины из-за последних взрывов достиг более миллиарда долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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