Власти ХМАО изменили формат проведения школьных выпускных

06 мая 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Школьные выпускные в Югре пройдут в стенах спортивных и актовых залов образовательных учреждений Фото: Размик Закарян © URA.RU Школьные выпускные в Югре пройдут в стенах спортивных и актовых залов образовательных учреждений. Из-за усиления мер безопасности власти округа запретили проводить на улице мероприятия, в которых участвует более 50 человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента образования Алексей Дренин. «Данное ограничение касается всех мероприятий, в частности празднования выпускных. На открытом воздухе праздник можно провести, только если количество его участников не превышает 50 человек. В противном случае мероприятие можно перенести в школьный спортивный или актовый залы», — сообщил Дренин в разговоре с URA.RU. Также глава депобразования подчеркнул, что подобные ограничения уже действовали во время пандемии. Однако тогда они были значительно жестче. По словам Дренина, руководство школы вправе решать, как именно проводить последний звонок. Например, если зал не вмещает необходимое количество людей, мероприятие можно проводить отдельно для одного или нескольких классов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьные выпускные в Югре пройдут в стенах спортивных и актовых залов образовательных учреждений. Из-за усиления мер безопасности власти округа запретили проводить на улице мероприятия, в которых участвует более 50 человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента образования Алексей Дренин. «Данное ограничение касается всех мероприятий, в частности празднования выпускных. На открытом воздухе праздник можно провести, только если количество его участников не превышает 50 человек. В противном случае мероприятие можно перенести в школьный спортивный или актовый залы», — сообщил Дренин в разговоре с URA.RU. Также глава депобразования подчеркнул, что подобные ограничения уже действовали во время пандемии. Однако тогда они были значительно жестче. По словам Дренина, руководство школы вправе решать, как именно проводить последний звонок. Например, если зал не вмещает необходимое количество людей, мероприятие можно проводить отдельно для одного или нескольких классов.