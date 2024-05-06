В Башкирии перенесли суд над бывшим пермским замминистра

Заседание суда пройдет 8 мая
В Уфе перенесли судебное заседание по делу бывшего замминистра транспорта Пермского края Александра Клебанова. Его обвиняют в получении взятки.
«Суд перенес избрание меры пресечения Клебанову. Заседание пройдет в среду, 8 мая», — сообщает «РИА Новости».
Ранее URA.RU сообщило, что министра транспорта Башкирии, Александра Клебанова, который до этого занимал должность замминистра транспорта Пермского края, задержали по подозрению в получении взятки. По данным СУ СК России, чиновник получил 5 млн рублей от подрядчика при исполнении нацпроекта.
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