06 мая 2024

В Башкирии перенесли суд над бывшим пермским замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Заседание суда пройдет 8 мая Фото:

В Уфе перенесли судебное заседание по делу бывшего замминистра транспорта Пермского края Александра Клебанова. Его обвиняют в получении взятки.

«Суд перенес избрание меры пресечения Клебанову. Заседание пройдет в среду, 8 мая», — сообщает «РИА Новости».

Ранее URA.RU сообщило, что министра транспорта Башкирии, Александра Клебанова, который до этого занимал должность замминистра транспорта Пермского края, задержали по подозрению в получении взятки. По данным СУ СК России, чиновник получил 5 млн рублей от подрядчика при исполнении нацпроекта.

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В Уфе перенесли судебное заседание по делу бывшего замминистра транспорта Пермского края Александра Клебанова. Его обвиняют в получении взятки. «Суд перенес избрание меры пресечения Клебанову. Заседание пройдет в среду, 8 мая», — сообщает «РИА Новости». Ранее URA.RU сообщило, что министра транспорта Башкирии, Александра Клебанова, который до этого занимал должность замминистра транспорта Пермского края, задержали по подозрению в получении взятки. По данным СУ СК России, чиновник получил 5 млн рублей от подрядчика при исполнении нацпроекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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