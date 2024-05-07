Челябинским турфирмам к лету не стало хватать автобусов

07 мая 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Чтобы не остаться без транспорта, туроператоры фрахтуют его заблаговременно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туроператорам Челябинской области к лету не стало хватать автобусов для организации туров. Как URA.RU рассказали участники рынка, проблемы нет у тех, кто побеспокоился и зафрахтовал транспорт заранее. Их коллеги добавили, что есть вопросы к качеству самих автобусов. «Проблема актуальная. Автобусов может не хватать при коротком плече фрахтования. Однако более существенной проблемой является качество автобусного парка. Оно значительно уступает свердловскому. Власти проблему понимают, предпринимая усилия, чтобы транспортники получили возможность обновить свой парк», — отметила президент Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО) Инна Лобода. Собеседница URA.RU добавила, что для перевозки детей туроператоры нуждаются в транспорте, срок службы которого не превышает пяти лет. Таких автобусов недостаточно. Глава компании «ЗлатТрансАгентство» в Златоусте Алексей Князев рассказал URA.RU, что определенные трудности возникают в летний сезон. Однако крупные и опытные туроператоры беспокоятся заранее, делая заказы минимум за 2-3 месяца, часто — до полугода. «Острой нехватки не ощущается. Она есть в отдельных городах. Например, в Магнитогорске парк сконцентрирован в руках одного комбината. Автобусы там работают на свои цели, не связанные с туризмом. Или в Троицке, например, может не хватать транспорта, и приходится его гнать из Челябинска, что есть дело затратное», — поделился с URA.RU директор компании «Вита трэвел» Алексей Ципордей. Эксперт привел в пример значительный объем перевозки осенью 2023 года, когда по госпрограмме за два месяца турфирмы перевезли в пределах региона 10 тысяч школьников. Дефицита транспортных средств не ощущалось, отметил Ципордей. Исполнительный директор ЧАТО Ольга Васильева подсчитала, что в 2024 году себестоимость туров выросла. Перевозчики подняли цены на 10-20%. Князев заметил, что выросла стоимость транспорта. Приобретение автобуса обходится в 15-16 млн при средней цене поездки по региону порядка 30 тысяч рублей, на дальние расстояния — около 100 тысяч. Зимой транспорт загружен значительно меньше, что определяет цену его использования в высокий сезон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туроператорам Челябинской области к лету не стало хватать автобусов для организации туров. Как URA.RU рассказали участники рынка, проблемы нет у тех, кто побеспокоился и зафрахтовал транспорт заранее. Их коллеги добавили, что есть вопросы к качеству самих автобусов. «Проблема актуальная. Автобусов может не хватать при коротком плече фрахтования. Однако более существенной проблемой является качество автобусного парка. Оно значительно уступает свердловскому. Власти проблему понимают, предпринимая усилия, чтобы транспортники получили возможность обновить свой парк», — отметила президент Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО) Инна Лобода. Собеседница URA.RU добавила, что для перевозки детей туроператоры нуждаются в транспорте, срок службы которого не превышает пяти лет. Таких автобусов недостаточно. Глава компании «ЗлатТрансАгентство» в Златоусте Алексей Князев рассказал URA.RU, что определенные трудности возникают в летний сезон. Однако крупные и опытные туроператоры беспокоятся заранее, делая заказы минимум за 2-3 месяца, часто — до полугода. «Острой нехватки не ощущается. Она есть в отдельных городах. Например, в Магнитогорске парк сконцентрирован в руках одного комбината. Автобусы там работают на свои цели, не связанные с туризмом. Или в Троицке, например, может не хватать транспорта, и приходится его гнать из Челябинска, что есть дело затратное», — поделился с URA.RU директор компании «Вита трэвел» Алексей Ципордей. Эксперт привел в пример значительный объем перевозки осенью 2023 года, когда по госпрограмме за два месяца турфирмы перевезли в пределах региона 10 тысяч школьников. Дефицита транспортных средств не ощущалось, отметил Ципордей. Исполнительный директор ЧАТО Ольга Васильева подсчитала, что в 2024 году себестоимость туров выросла. Перевозчики подняли цены на 10-20%. Князев заметил, что выросла стоимость транспорта. Приобретение автобуса обходится в 15-16 млн при средней цене поездки по региону порядка 30 тысяч рублей, на дальние расстояния — около 100 тысяч. Зимой транспорт загружен значительно меньше, что определяет цену его использования в высокий сезон.