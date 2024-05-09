09 мая 2024
08 мая 2024

В Перми на мосту произошло массовое ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
В аварии пострадали шесть машин Фото:

В Перми на Красавинском мосту в ночь с 9 на 10 мая столкнулись несколько машин. Видео с массовым ДТП опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Ночная авария на Красавинском мосту», — сказано в сообщении. В ролике видно, что пострадали несколько легковых автомобилей. Также на мосту встала фура.

Авария произошла 10 мая с 00:03 до 00:20. Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю зафиксировали три ДТП с участием шести машин. Причины аварии выясняются, пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Прикамья.

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В Перми на Красавинском мосту в ночь с 9 на 10 мая столкнулись несколько машин. Видео с массовым ДТП опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Ночная авария на Красавинском мосту», — сказано в сообщении. В ролике видно, что пострадали несколько легковых автомобилей. Также на мосту встала фура. Авария произошла 10 мая с 00:03 до 00:20. Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю зафиксировали три ДТП с участием шести машин. Причины аварии выясняются, пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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