Происшествия ДТП В Перми на мосту произошло массовое ДТП. Видео 10 мая 2024 в 12:03 Размер текста - 17 + В аварии пострадали шесть машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на Красавинском мосту в ночь с 9 на 10 мая столкнулись несколько машин. Видео с массовым ДТП опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Ночная авария на Красавинском мосту», — сказано в сообщении. В ролике видно, что пострадали несколько легковых автомобилей. Также на мосту встала фура. Авария произошла 10 мая с 00:03 до 00:20. Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю зафиксировали три ДТП с участием шести машин. Причины аварии выясняются, пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Прикамья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми на Красавинском мосту в ночь с 9 на 10 мая столкнулись несколько машин. Видео с массовым ДТП опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Ночная авария на Красавинском мосту», — сказано в сообщении. В ролике видно, что пострадали несколько легковых автомобилей. Также на мосту встала фура. Авария произошла 10 мая с 00:03 до 00:20. Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю зафиксировали три ДТП с участием шести машин. Причины аварии выясняются, пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Прикамья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям