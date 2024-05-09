В аварии пострадали шесть машин
В Перми на Красавинском мосту в ночь с 9 на 10 мая столкнулись несколько машин. Видео с массовым ДТП опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Ночная авария на Красавинском мосту», — сказано в сообщении. В ролике видно, что пострадали несколько легковых автомобилей. Также на мосту встала фура.
Авария произошла 10 мая с 00:03 до 00:20. Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю зафиксировали три ДТП с участием шести машин. Причины аварии выясняются, пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Прикамья.
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