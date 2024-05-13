13 мая 2024

МЧС раскрыло детали пожара на теплоходе в Архангельске. Фото, видео

МЧС: площадь пожара на теплоходе «Ломоносов» свыше 900 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Спасатели уделяют особое внимание предотвращению распространения огня (архивное фото) Фото:

В порту Архангельска происходит тушение пожара на теплоходе «Ломоносов», который находится на ремонте. Площадь пожара 936 квадратных метров, сообщает МЧС России.

«Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Работы по тушению пожара ведутся с привлечением значительных сил: на месте происшествия задействованы 37 спасателей и 10 единиц специализированной техники. Особое внимание уделяется предотвращению распространения огня на близлежащие объекты.

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В порту Архангельска происходит тушение пожара на теплоходе «Ломоносов», который находится на ремонте. Площадь пожара 936 квадратных метров, сообщает МЧС России. «Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Работы по тушению пожара ведутся с привлечением значительных сил: на месте происшествия задействованы 37 спасателей и 10 единиц специализированной техники. Особое внимание уделяется предотвращению распространения огня на близлежащие объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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