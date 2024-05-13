МЧС раскрыло детали пожара на теплоходе в Архангельске. Фото, видео

МЧС: площадь пожара на теплоходе «Ломоносов» свыше 900 квадратных метров

14 мая 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Спасатели уделяют особое внимание предотвращению распространения огня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В порту Архангельска происходит тушение пожара на теплоходе «Ломоносов», который находится на ремонте. Площадь пожара 936 квадратных метров, сообщает МЧС России. «Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Работы по тушению пожара ведутся с привлечением значительных сил: на месте происшествия задействованы 37 спасателей и 10 единиц специализированной техники. Особое внимание уделяется предотвращению распространения огня на близлежащие объекты. Фото: telegram-канал МЧС России, https://t.me/mchs_official/18428 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В порту Архангельска происходит тушение пожара на теплоходе «Ломоносов», который находится на ремонте. Площадь пожара 936 квадратных метров, сообщает МЧС России. «Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Работы по тушению пожара ведутся с привлечением значительных сил: на месте происшествия задействованы 37 спасателей и 10 единиц специализированной техники. Особое внимание уделяется предотвращению распространения огня на близлежащие объекты.