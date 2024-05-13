Спасатели уделяют особое внимание предотвращению распространения огня (архивное фото)
В порту Архангельска происходит тушение пожара на теплоходе «Ломоносов», который находится на ремонте. Площадь пожара 936 квадратных метров, сообщает МЧС России.
«Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
Работы по тушению пожара ведутся с привлечением значительных сил: на месте происшествия задействованы 37 спасателей и 10 единиц специализированной техники. Особое внимание уделяется предотвращению распространения огня на близлежащие объекты.
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