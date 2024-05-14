Сколько в ХМАО стоит собрать старшеклассника на школьный выпускной

Родителям старшеклассников из ХМАО придется потратить более 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к школьному выпускному. Подробную аналитику URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы "Авито".
Создание образа для девушки
"Продажи платьев на "Авито" в апреле выросли на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Средняя цена — 4 700 рублей. В этом году актуальны воздушные ткани, металлик, перья и цветочный принт", — сообщили аналитики платформы.
Туфли под платье обойдутся выпускникам в среднем в 2 400 рублей. На аксессуары для образа на последний звонок придется потратить примерно 650 рублей. Их в этом году югорчане стали покупать на 45% чаще.
Кроме того, школьницы из ХМАО уже активно записываются на макияж и укладку волос в день выпускного. Спрос на услуги мастеров на "Авито" вырос на 183% по сравнению с прошлой весной. "В среднем стоимость полноценного бьюти-образа от специалистов начинается от 1 500 рублей и может меняться в зависимости от сложности идеи", — поясняют эксперты.
Создание образа для юноши
Мужской костюм для выпускного на "Авито" можно приобрести в среднем за 3 500 рублей. "Покупка пиджака и брюк по отдельности обычно выходит дороже, средняя цена на платформе за каждую вещь — 4 000 и 3 100 рублей соответственно. Так, мужские костюмы в апреле этого года покупали на 22% чаще, чем год назад", — поделились с URA.RU аналитики платформы. Средняя цена мужской рубашки варьируется в пределах 2 000 рублей.
На обувь для выпускника придется потратить порядка 3 200 рублей. Такие аксессуары как галстук и галстук-бабочка в среднем обойдутся в 1 400 рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что на организацию выпускного вечера родители одиннадцатиклассников из Югры тратят в среднем по 25-30 тысяч рублей. При этом подготовка к мероприятию начинается еще за год до него.
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