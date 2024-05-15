Свердловчане начнут делать беспилотники для переноски грузов весом 120 кг. Фото

15 мая 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Компания AirBurg недавно переехала на новую площадку, где сможет увеличить объем работ Фото: Илья Московец © URA.RU Компания из Екатеринбурга AirBurg проектирует беспилотник, который сможет переносить грузы весом до 150 кг. Проект разрабатывают под крупного заказчика — «Газпром», рассказал URA.RU директор предприятия Сергей Евдокимов. «Мы специализируемся на производстве электронных блоков и приборов для самолетов и вертолетов, а с 2022 года начали делать беспилотники. Разработали два летательных аппарата. Уникальная аэродинамическая схема в нашей стране непопулярна — есть квадрокоптеры с вертикальным взлетом и посадкой, но у них нет маршевого двигателя. Есть самолеты, которые запускаются с катапультой и далее летят на крыльях. В наших же моделях мы совместили обе эти функции. Следующая разработка — для „Газпрома“, БПЛА будет транспортировать газовые задвижки массой до 120 кг», — поделился Евдокимов. Компания работает больше десяти лет, а недавно переехала в новый цех на площадке «Уральского оптико-механического завода» в Екатеринбурге — нужно было расширяться. На открытие приехали глава города Алексей Орлов — заявил, что отрасль БПЛА развивается, и для нее необходимо готовить кадры, в том числе уже в школах, помощник полпреда в УрФО Евгений Гурарий (отметил, что Свердловской области необходимо объединять компетенции с Челябинской для усиления) и областной замминистра промышленности Сергей Зеленкин. Он назвал ряд причин, почему регион может считаться одним из ведущих в развитии БПЛА. «17 наших школ и один техникум получили федеральное и региональное финансирование на оборудование классов, где дети будут постигать азы беспилотного дела. Там будут симуляторы, на которых можно отрабатывать элементы управления, конструкторы. Мы будем учить по 300 детишек в год. Во-вторых, этих детей должен кто-то обучать. Сейчас начинается обучение в технопарке „Университетский“, куда приедут преподаватели из четырех регионов. В июне уже будет выпуск — 325 человек. И потом они будут передавать те знания, которые получили по федеральной программе, детям», — отметил он. В третьих, у Свердловской области есть серьезные производственные мощности. Сейчас разработкой и производством беспилотников занимаются больше 10 крупных компаний, «Плюс у нас есть наработки не только по беспилотным авиационным, но и по беспилотным наземным системам. Сейчас одна из наших задач — стимулировать спрос. То есть наполнить те мощности, которые создаются, заказами. Поэтому все наши структуры сейчас ведут переговоры, консультации на тему, как упростить, удешевить процессы с помощью беспилотных авиационных систем. Это и пожнадзор, и МЧС, и силовые ведомства», — добавил Зеленкин. Статусные гости новую площадку AirBurg оценили Фото: Илья Московец © URA.RU Беспилотник с рабочим названием «Феникс», который может переносить грузы весом до 20 кг Фото: Илья Московец © URA.RU Игорь Зеленкин Фото: Илья Московец © URA.RU Евгений Гурарий Фото: Илья Московец © URA.RU Алексей Орлов и Сергей Евдокимов Фото: Илья Московец © URA.RU На новой площадке разместились механический и кабельно-жгутовой цеха Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания из Екатеринбурга AirBurg проектирует беспилотник, который сможет переносить грузы весом до 150 кг. Проект разрабатывают под крупного заказчика — «Газпром», рассказал URA.RU директор предприятия Сергей Евдокимов. «Мы специализируемся на производстве электронных блоков и приборов для самолетов и вертолетов, а с 2022 года начали делать беспилотники. Разработали два летательных аппарата. Уникальная аэродинамическая схема в нашей стране непопулярна — есть квадрокоптеры с вертикальным взлетом и посадкой, но у них нет маршевого двигателя. Есть самолеты, которые запускаются с катапультой и далее летят на крыльях. В наших же моделях мы совместили обе эти функции. Следующая разработка — для „Газпрома“, БПЛА будет транспортировать газовые задвижки массой до 120 кг», — поделился Евдокимов. Компания работает больше десяти лет, а недавно переехала в новый цех на площадке «Уральского оптико-механического завода» в Екатеринбурге — нужно было расширяться. На открытие приехали глава города Алексей Орлов — заявил, что отрасль БПЛА развивается, и для нее необходимо готовить кадры, в том числе уже в школах, помощник полпреда в УрФО Евгений Гурарий (отметил, что Свердловской области необходимо объединять компетенции с Челябинской для усиления) и областной замминистра промышленности Сергей Зеленкин. Он назвал ряд причин, почему регион может считаться одним из ведущих в развитии БПЛА. «17 наших школ и один техникум получили федеральное и региональное финансирование на оборудование классов, где дети будут постигать азы беспилотного дела. Там будут симуляторы, на которых можно отрабатывать элементы управления, конструкторы. Мы будем учить по 300 детишек в год. Во-вторых, этих детей должен кто-то обучать. Сейчас начинается обучение в технопарке „Университетский“, куда приедут преподаватели из четырех регионов. В июне уже будет выпуск — 325 человек. И потом они будут передавать те знания, которые получили по федеральной программе, детям», — отметил он. В третьих, у Свердловской области есть серьезные производственные мощности. Сейчас разработкой и производством беспилотников занимаются больше 10 крупных компаний, «Плюс у нас есть наработки не только по беспилотным авиационным, но и по беспилотным наземным системам. Сейчас одна из наших задач — стимулировать спрос. То есть наполнить те мощности, которые создаются, заказами. Поэтому все наши структуры сейчас ведут переговоры, консультации на тему, как упростить, удешевить процессы с помощью беспилотных авиационных систем. Это и пожнадзор, и МЧС, и силовые ведомства», — добавил Зеленкин.