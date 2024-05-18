Путин рассказал Токаеву о том, как съездил в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным
Владимир Путин созвонился с Касым-Жомартом Токаевым (на фото слева) Фото:

Президент России Владимир Путин позвонил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву и поделился с ним своими впечатлениями о недавнем визите в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин созвонился с Токаевым. В ходе беседы президент России поделился впечатлениями о поездке в Китай», — говорится в сообщении. Там добавили, что Владимир Путин тепло поздравил Токаева с прошедшим днем рождения.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также предстоящие контакты. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и партнерства.

Владимир Путин 17 мая завершил официальный визит в Китай. В ходе него состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин позвонил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву и поделился с ним своими впечатлениями о недавнем визите в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Путин созвонился с Токаевым. В ходе беседы президент России поделился впечатлениями о поездке в Китай», — говорится в сообщении. Там добавили, что Владимир Путин тепло поздравил Токаева с прошедшим днем рождения. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также предстоящие контакты. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и партнерства. Владимир Путин 17 мая завершил официальный визит в Китай. В ходе него состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...