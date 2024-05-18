Путин рассказал Токаеву о том, как съездил в Китай

18 мая 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин созвонился с Касым-Жомартом Токаевым (на фото слева) Фото: Пресс-служба Президента Казахстана Президент России Владимир Путин позвонил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву и поделился с ним своими впечатлениями о недавнем визите в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Путин созвонился с Токаевым. В ходе беседы президент России поделился впечатлениями о поездке в Китай», — говорится в сообщении. Там добавили, что Владимир Путин тепло поздравил Токаева с прошедшим днем рождения. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также предстоящие контакты. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и партнерства. Владимир Путин 17 мая завершил официальный визит в Китай. В ходе него состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин позвонил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву и поделился с ним своими впечатлениями о недавнем визите в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Путин созвонился с Токаевым. В ходе беседы президент России поделился впечатлениями о поездке в Китай», — говорится в сообщении. Там добавили, что Владимир Путин тепло поздравил Токаева с прошедшим днем рождения. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также предстоящие контакты. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и партнерства. Владимир Путин 17 мая завершил официальный визит в Китай. В ходе него состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале.