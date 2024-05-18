18 мая 2024

В России хотят создать единую платформу видеонаблюдения

© Служба новостей «URA.RU»
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Единая система видеонаблюдения позволит предотвращать ЧС Фото:

В России хотят создать единую платформу видеонаблюдения, она позволит собирать видеопотоки с региональных платформ безопасных регионов РФ. Об этом заявил замминистра цифрового развития Дмитрия Угнивенко.

«Система позволит собрать видеопотоки с региональных платформ безопасных городов и регионов по всем субъектам РФ. Также планируется создать единый гибкий контакт-центр, который в случае, не дай бог, возникновения ЧС позволит перекидывать голосовую нагрузку с одного субъекта на другой, чтобы люди могли дозвониться и получить необходимые консультации», — цитирует слова замминистра цифрового развития Дмитрия Угнивенко ТАСС.

По его словам, в первую очередь система будет направлена на предотвращение правонарушений. Также она позволит собирать аналитику для предотвращения ЧС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину уделить внимание безопасности школьников. Глава государства подчеркнул, что необходимо проработать вопрос по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения и оповещения.

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В России хотят создать единую платформу видеонаблюдения, она позволит собирать видеопотоки с региональных платформ безопасных регионов РФ. Об этом заявил замминистра цифрового развития Дмитрия Угнивенко. «Система позволит собрать видеопотоки с региональных платформ безопасных городов и регионов по всем субъектам РФ. Также планируется создать единый гибкий контакт-центр, который в случае, не дай бог, возникновения ЧС позволит перекидывать голосовую нагрузку с одного субъекта на другой, чтобы люди могли дозвониться и получить необходимые консультации», — цитирует слова замминистра цифрового развития Дмитрия Угнивенко ТАСС. По его словам, в первую очередь система будет направлена на предотвращение правонарушений. Также она позволит собирать аналитику для предотвращения ЧС. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину уделить внимание безопасности школьников. Глава государства подчеркнул, что необходимо проработать вопрос по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения и оповещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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