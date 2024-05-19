«Единая Россия» перенесла даты предварительного голосования в трех регионах

19 мая 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

ЭПГ пройдет с 20 по 26 мая в регионах, где в сентябре состоятся выборы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Хабаровском крае, Хакасии и Смоленской области перенесли срок проведения электронного предварительного голосования (ЭПГ) по кандидатурам для выдвижения от партии «Единая Россия» (ЕР) на выборы в государственные и местные органы власти. Об этом заявил замсекретаря Генсовета «ЕР» Сергей Перминов. По его словам, в Хабаровском крае идет формирование управленческой команды, в Хакасии — подготовка к выборам в Госдуму, а в Смоленской области продолжается муниципальная реформа. «Руководство Хабаровского отделения партии попросило время для проведения консультаций с врио главы региона Дмитрием Демешиным, чтобы вместе подойти к формированию управленческой команды, которая будет представлена на всех выборах в крае. Мы сдвигаем процедуру вправо», — отметил Перминов, его слова передает пресс-служба «Единой России». Перминов отметил, что в Хакасии предстоят выборы в Государственную Думу, и региональной секретарь «Единой России» Сергей Сокол нуждается во времени для достижения общего понимания с другими политическими областными деятелями. По его словам, в Смоленской области в это время проходит муниципальная реформа, поэтому предварительное голосование запланировано на июнь. Электронное предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая в регионах, где в сентябре состоятся выборы. Принять участие в нем можно на сайте PG.ER.RU. В сентябре 2024 года в рамках единых дней голосования (ЕДГ-2024) в 42 регионах России пройдут 70 избирательных кампаний. В числе прочего, запланированы довыборы депутата Государственной Думы в Хакасии. Также состоится 23 кампании на высшие должностные лица, 13 — для выборов депутатов законодательных собраний, две кампании по выборам глав административных центров, 21 кампания по выборам депутатов городских дум и 10 кампаний массовых выборов в органы местного самоуправления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Хабаровском крае, Хакасии и Смоленской области перенесли срок проведения электронного предварительного голосования (ЭПГ) по кандидатурам для выдвижения от партии «Единая Россия» (ЕР) на выборы в государственные и местные органы власти. Об этом заявил замсекретаря Генсовета «ЕР» Сергей Перминов. По его словам, в Хабаровском крае идет формирование управленческой команды, в Хакасии — подготовка к выборам в Госдуму, а в Смоленской области продолжается муниципальная реформа. «Руководство Хабаровского отделения партии попросило время для проведения консультаций с врио главы региона Дмитрием Демешиным, чтобы вместе подойти к формированию управленческой команды, которая будет представлена на всех выборах в крае. Мы сдвигаем процедуру вправо», — отметил Перминов, его слова передает пресс-служба «Единой России». Перминов отметил, что в Хакасии предстоят выборы в Государственную Думу, и региональной секретарь «Единой России» Сергей Сокол нуждается во времени для достижения общего понимания с другими политическими областными деятелями. По его словам, в Смоленской области в это время проходит муниципальная реформа, поэтому предварительное голосование запланировано на июнь. Электронное предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая в регионах, где в сентябре состоятся выборы. Принять участие в нем можно на сайте PG.ER.RU. В сентябре 2024 года в рамках единых дней голосования (ЕДГ-2024) в 42 регионах России пройдут 70 избирательных кампаний. В числе прочего, запланированы довыборы депутата Государственной Думы в Хакасии. Также состоится 23 кампании на высшие должностные лица, 13 — для выборов депутатов законодательных собраний, две кампании по выборам глав административных центров, 21 кампания по выборам депутатов городских дум и 10 кампаний массовых выборов в органы местного самоуправления.