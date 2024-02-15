Мэрия Челябинска объявила повторные торги по продаже недостроенного отеля квартирного типа на Свердловском проспекте. Объект незавершенного строительства подорожал с 22,1 млн до 22,98 млн рублей. Аукцион состоится 26 марта в 10 часов, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске объявлен аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту. Торги пройдут 26 марта в 10 часов», — сообщили в пресс-службе.
Замороженный недострой был изъят по решению Арбитражного суда у ООО «Каскад». Степень готовности объекта составляет 15%, площадь — порядка 8,7 тысячи квадратных метров. Недострой расположен на земельном участке с разрешенным видом использования — для размещения здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа. Начальная цена аукциона — 22 млн 981 тысяч рублей.
При этом подать заявку на участие в аукционе можно с 19 февраля по 22 марта включительно. Торги пройдут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ».
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