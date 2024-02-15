15 февраля 2024

В Челябинске подорожал недостроенный отель, который власти продают с торгов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аукцион пройдет 26 марта в 10 часов Фото:

Мэрия Челябинска объявила повторные торги по продаже недостроенного отеля квартирного типа на Свердловском проспекте. Объект незавершенного строительства подорожал с 22,1 млн до 22,98 млн рублей. Аукцион состоится 26 марта в 10 часов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске объявлен аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту. Торги пройдут 26 марта в 10 часов», — сообщили в пресс-службе.

Замороженный недострой был изъят по решению Арбитражного суда у ООО «Каскад». Степень готовности объекта составляет 15%, площадь — порядка 8,7 тысячи квадратных метров. Недострой расположен на земельном участке с разрешенным видом использования — для размещения здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа. Начальная цена аукциона — 22 млн 981 тысяч рублей.

При этом подать заявку на участие в аукционе можно с 19 февраля по 22 марта включительно. Торги пройдут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ».

Степень готовности недостроенной гостиницы составляет 15%, площадь — порядка 8,7 тысяч квадратных метров
Степень готовности недостроенной гостиницы составляет 15%, площадь — порядка 8,7 тысяч квадратных метров
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Мэрия Челябинска объявила повторные торги по продаже недостроенного отеля квартирного типа на Свердловском проспекте. Объект незавершенного строительства подорожал с 22,1 млн до 22,98 млн рублей. Аукцион состоится 26 марта в 10 часов, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске объявлен аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту. Торги пройдут 26 марта в 10 часов», — сообщили в пресс-службе. Замороженный недострой был изъят по решению Арбитражного суда у ООО «Каскад». Степень готовности объекта составляет 15%, площадь — порядка 8,7 тысячи квадратных метров. Недострой расположен на земельном участке с разрешенным видом использования — для размещения здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа. Начальная цена аукциона — 22 млн 981 тысяч рублей. При этом подать заявку на участие в аукционе можно с 19 февраля по 22 марта включительно. Торги пройдут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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