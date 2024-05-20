Силовики рассказали о смерти мужчины, тело которого нашли в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга в машине умер мужчина

20 мая 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Тело забрали сотрудники похоронной службы Фото: Илья Московец © URA.RU Скончавшимся на пересечении улиц Мельникова и Ключевской в Екатеринбурге оказался 39-летний гражданин Юркин. Ему стало плохо в машине, прибывшая бригада врачей лишь констатировала факт смерти. Недавно мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД). Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Ему стало плохо, а прибывшая „неотложка“ констатировала, что помочь ему уже нельзя. Личность гражданина представители МВД установили оперативно. Это местный житель гражданин Юркин, 1985 года рождения, снимал квартиру в Парковом микрорайоне. Недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ», — рассказал Горелых. Точные обстоятельства случившегося выясняются. Тело Юркина отправят на судебно-медицинскую экспертизу. Труп обнаружили на заднем сидении машины днем 20 мая. О ЧП силовикам рассказал товарищ Юркина, добавили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончавшимся на пересечении улиц Мельникова и Ключевской в Екатеринбурге оказался 39-летний гражданин Юркин. Ему стало плохо в машине, прибывшая бригада врачей лишь констатировала факт смерти. Недавно мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД). Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Ему стало плохо, а прибывшая „неотложка“ констатировала, что помочь ему уже нельзя. Личность гражданина представители МВД установили оперативно. Это местный житель гражданин Юркин, 1985 года рождения, снимал квартиру в Парковом микрорайоне. Недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ», — рассказал Горелых. Точные обстоятельства случившегося выясняются. Тело Юркина отправят на судебно-медицинскую экспертизу. Труп обнаружили на заднем сидении машины днем 20 мая. О ЧП силовикам рассказал товарищ Юркина, добавили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области.