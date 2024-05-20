Путин обозначил новое подтверждение развития российской экономики

Путин: рост потребления электричества — позитивная тенденция в экономике
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Рост потребления электричества отражает развитие экономики, подчеркнул Владимир Путин Фото:

В России растет потребление электроэнергии, что говорит о позитивных тенденциях в экономике. Это обозначил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ТЭК, на котором присутствовал и новый министр энергетики Сергей Цивилев.

«Потребление электроэнергии растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике», — сообщил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По его словам, российский ТЭК стабильно развивается, несмотря на санкции. Путин поручил ускорить и закончить работу по подготовке стратегии развития отрасли.

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В России растет потребление электроэнергии, что говорит о позитивных тенденциях в экономике. Это обозначил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ТЭК, на котором присутствовал и новый министр энергетики Сергей Цивилев. «Потребление электроэнергии растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике», — сообщил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, российский ТЭК стабильно развивается, несмотря на санкции. Путин поручил ускорить и закончить работу по подготовке стратегии развития отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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