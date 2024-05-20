Путин обозначил новое подтверждение развития российской экономики

Путин: рост потребления электричества — позитивная тенденция в экономике

20 мая 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Рост потребления электричества отражает развитие экономики, подчеркнул Владимир Путин Фото: Александр Елизаров © URA.RU В России растет потребление электроэнергии, что говорит о позитивных тенденциях в экономике. Это обозначил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ТЭК, на котором присутствовал и новый министр энергетики Сергей Цивилев. «Потребление электроэнергии растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике», — сообщил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, российский ТЭК стабильно развивается, несмотря на санкции. Путин поручил ускорить и закончить работу по подготовке стратегии развития отрасли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России растет потребление электроэнергии, что говорит о позитивных тенденциях в экономике. Это обозначил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ТЭК, на котором присутствовал и новый министр энергетики Сергей Цивилев. «Потребление электроэнергии растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике», — сообщил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, российский ТЭК стабильно развивается, несмотря на санкции. Путин поручил ускорить и закончить работу по подготовке стратегии развития отрасли.