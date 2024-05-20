20 мая 2024

В Челябинске продлили перекрытие движения по улице Чайкиной. Карта

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Клипарт. Магнитогорск, светофор, знак стоп, объезд, город, благоустройство, бкад, ремонт автодороги
Для завершения работ срок ограничений продлили почти на неделю Фото:

В Челябинске до 25 мая продлили частичное закрытие движения транспорта по улице Чайкиной в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Частичное закрытие движения по улице Чайкиной продлевается до 22 часов 25 мая. Это связано с проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.

Движение по улице Чайкиной было частично ограничено еще 15 мая. Изначально было объявлено о закрытии улицы для движения транспорта до 19 мая. В силу необходимости завершения работ этот срок решено продлить практически на неделю.

Движение перекрыто в районе дома № 102 по улице Новороссийской
Движение перекрыто в районе дома № 102 по улице Новороссийской
Фото:

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В Челябинске до 25 мая продлили частичное закрытие движения транспорта по улице Чайкиной в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Частичное закрытие движения по улице Чайкиной продлевается до 22 часов 25 мая. Это связано с проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения», — уточнили в пресс-службе. Движение по улице Чайкиной было частично ограничено еще 15 мая. Изначально было объявлено о закрытии улицы для движения транспорта до 19 мая. В силу необходимости завершения работ этот срок решено продлить практически на неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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