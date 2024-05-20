В Челябинске до 25 мая продлили частичное закрытие движения транспорта по улице Чайкиной в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Частичное закрытие движения по улице Чайкиной продлевается до 22 часов 25 мая. Это связано с проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.
Движение по улице Чайкиной было частично ограничено еще 15 мая. Изначально было объявлено о закрытии улицы для движения транспорта до 19 мая. В силу необходимости завершения работ этот срок решено продлить практически на неделю.
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